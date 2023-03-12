В России заказали больше миллиона загранпаспортов нового образца. Когда они появятся?

«Гознак» получил заказ на более чем миллион заграничных паспортов нового образца. Контракт заключило Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД России.
На портале госзакупок 10 марта был опубликован контракт более чем на 1,13 миллиона биометрических загранпаспортов на 2,31 миллиарда рублей. Согласно приложению к контракту, в мае должны быть готовы 252 тысячи паспортов, в июне — 356 тысяч, в июле — 345 тысяч, в августе — 176 тысяч. Они будут произведены на Московской печатной фабрике.
При этом ранее на «Гознаке» заявляли, что говорить о производстве загранпаспортов нового образца в обычном режиме, как и о ритмичности поставок комплектующих для них, пока что преждевременно. Проблемы начались в феврале, и выдачу пока возобновили лишь в некоторых регионах.