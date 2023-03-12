Американский бомбардировщик, способный нести ядерное оружие, совершил маневр недалеко от Петербурга

Над Балтийским морем в 200 километрах от Петербурга накануне совершил маневр американский стратегический бомбардировщик B-52Н Stratofortress с позывным NOBLE61. Об этом свидетельствуют данные FlightRadar24.
РБК пишет, что самолет вылетел с территории Польши, пролетел неподалеку от Таллина в сторону российской границы, развернулся в районе острова Гогланд в Финском заливе и направился в сторону Великобритании.
По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, бомбардировщик сопровождали польские истребители. Он отметил, что маневр был «важным элементом учений по оперативной совместимости».
24 февраля СМИ писали, что два стратегических бомбардировщика B-52 ВВС США пролетели над Таллином в честь Дня независимости Эстонии.
Профильные сайты отмечают, что бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress был создан еще в