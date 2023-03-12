Американский бомбардировщик, способный нести ядерное оружие, совершил маневр недалеко от Петербурга

Над Балтийским морем в 200 километрах от Петербурга накануне совершил маневр американский стратегический бомбардировщик B-52Н Stratofortress с позывным NOBLE61. Об этом свидетельствуют данные FlightRadar24.

РБК пишет, что самолет вылетел с территории Польши, пролетел неподалеку от Таллина в сторону российской границы, развернулся в районе острова Гогланд в Финском заливе и направился в сторону Великобритании.



По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, бомбардировщик сопровождали польские истребители. Он отметил, что маневр был «важным элементом учений по оперативной совместимости».

