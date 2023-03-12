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    Американский бомбардировщик, способный нести ядерное оружие, совершил маневр недалеко от Петербурга

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    Над Балтийским морем в 200 километрах от Петербурга накануне совершил маневр американский стратегический бомбардировщик B-52Н Stratofortress с позывным NOBLE61. Об этом свидетельствуют данные FlightRadar24.

    РБК пишет, что самолет вылетел с территории Польши, пролетел неподалеку от Таллина в сторону российской границы, развернулся в районе острова Гогланд в Финском заливе и направился в сторону Великобритании.

    По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, бомбардировщик сопровождали польские истребители. Он отметил, что маневр был «важным элементом учений по оперативной совместимости».

    24 февраля СМИ писали, что два стратегических бомбардировщика B-52 ВВС США пролетели над Таллином в честь Дня независимости Эстонии.

    Профильные сайты отмечают, что бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress был создан еще в 1950-е годы и способен нести на борту ядерное оружие. 21 мая 1956 года с B-52 была сброшена первая водородная бомба. В 1962 году на этом самолете был поставлен рекорд по дальности полета: за 22 часа и 9 минут бомбардировщик преодолел расстояние в 20 208 километров. Всего было произведено 744 единицы В-52, сейчас на службе у американцев около 70 таких самолетов.

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