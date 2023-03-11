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    Мужчина пытался прорваться в Мавзолей, чтобы Ленин «отпустил ему грехи»

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    Покой Владимира Ленина в Мавзолее на Красной Площади в столице пытался нарушить мужчина в неадекватном состоянии. По предварительным данным, он хотел, чтобы вождь пролетариата «отпустил ему грехи».

    Задержали незваного гостя около 9:30 утра 11 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Есть также информация о том, что мужчина страдает психическими расстройствами. «Паломника» передали медикам.

    За месяц с лишним это уже вторая попытка пробраться к телу Ленина: в феврале Мавзолей пытался открыть пьяный мужчина. Сообщалось, что он собирался похитить тело. Медики пришли к выводу, что алкоголь вызвал у «похитителя» психиатрическое расстройство.

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