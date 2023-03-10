Губернатор Крыма: Новый город-курорт появится на западном побережье

Есть нюансы, но планы по строительству нового курортного города на западном побережье Крыма остаются в силе.



Об этом сообщил глава региона в интервью РИА «Новости» 10 марта .



Для его размещения уже подобраны два места. По словам Аксенова, это Сакский район или Симферопольский район. Именно там есть удобные места для строительства 50-тысячного города.



Пока реализация проекта тормозится, например из-за упавших продаж у застройщиков. Сейчас пока идет проектирование и готовится мастер-план, который власти Крыма хотят представить на рассмотрение федерального правительства.

