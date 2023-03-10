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    Куда пойти 10 — 12 марта: борьба с бактериями в Планетарии, Герзмава в Мариинке и ТОDD «Короля и шута»

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    Фото: Предоставлено организаторами
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    Заслуженно отдохнем после двух дней работы, встретим весну песнями на концертах и заглянем на камерные выставки в галереи и книжные.

    Актуальное

    Лауреаты конкурса — в Мариинском театре

    11 марта, 19.00, 12+

    Арии, монологи, баллады и романсы из опер Михаила Глинки, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Джузеппе Верди, Жоржа Бизе и многих других субботним вечером в Концертном зале Мариинского театра исполнят лауреаты международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмавы. Смотр минувшей зимой проходил в Москве. Теперь в Петербурге поют лучшие, а сама Герзмава — специальный гость. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — Валерий Гергиев.

    Слова и рефлексия — в «Подписных»

    11 и 12 марта, 18+

    В пространстве бывшей «Академкниги», которое не так давно выкупили «Подписные издания», открывается двухдневная выставка «24 слова» в поддержку выхода одноимённой книги. Экспонатами стали произведения визуального искусства, которые встретятся читателям на страницах. Каждое посвящено трактовке и восприятию отдельного слова: например, «небо», «поддержка», «дом», «имитация», «тишина». Особенность в том, что воспринимать работы на выставке предлагается отдельно от текста как такового. Вход — по регистрации.

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    Послушать музыку

    Billy’s band встретит весну новым

    10 марта, 20.00, 16+

    Весну особой программой «Лёд тронулся» в «Космонавте» приветствует Billy’s band. Уже скоро группа планирует выпуск студийного альбома, и поэтому сейчас порадует публику не только проверенными треками, но и новым материалом. С начала этого года состав группы изменился, и партию гитары теперь исполняет Марс Ковалевский.

    «ТОDD» возвращается в концертном обличьи

    11 марта, 20.00, 16+

    В этом году песням из зонг-оперы ужасов «ТОDD» исполняется 10 лет. Поклонники «Короля и Шута» наверняка знают их именно в «оперном» варианте: спектакль «ТОDD» стал последним большим детищем коллектива, а сам Михаил Горшенев настолько вжился в образ убийцы-парикмахера, что коллегам по группе оставалось лишь удивляться. В этот уик-энд композиции прозвучат в концертном исполнении в клубе А2. Музыкантам «КиШа», обычно выступающим сейчас как «Северный флот», составит компанию Алексей Горшенев — младший брат Михаила.

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    Коллектив Налича дарит «музыкальные подснежники»

    11 марта, 20.00, 16+

    Коллектив Петра Налича решил подарить слушателям музыкальные «подснежники» на большом весеннем концерте в «Космонавте». Обещают, что элементы в программе будут как «старые и уютные» так и «молодые, дерзкие, полные свежими рефлексиями и бешеными танцами».

    Звучание флейт — в Петрикирхе

    12 марта, 15.00, 16+

    Главное событие выходных в Петрикирхе — концерт «хит-классик» в исполнении ансамбля флейт FluteMasters. Музыканты исполнят популярные хиты в собственной аранжировке.

    Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»
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    Выставки

    В Русском музее — время весны

    До 31 марта, 12+

    В восточном павильоне Михайловского замка работает выставка снимков московского фотографа Александра Авалова «Весна. Любовь. Искусство». Цветочные образы тут соседствуют с женскими портретами. Для них позировали непрофессиональные модели.

    «Ассамбляж» с ленинградским подпольем в «Борее»

    До 18 марта, 18+

    Георгий Захаров — известная личность в художественных кругах Ленинграда. Он участвовал в легендарных выставках неофициальных художников в ДК Невский в 1975 и ДК им. С. Орджоникидзе в 1979-м. Теперь, к 80-летию Захарова, галерея «Борей» камерно показывает его творчество под названием «Юбилейное. Ассамбляж». Поклонники узнают много нового, ну а те, кто с автором не знаком, составят первое впечатление.

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    Мосты и стены от PARAZITa

    До 2 апреля, 16+

    В пространстве арт-сквота «Пушкинская 10» открылась экспозиция «Цемента II» от творческого объединения PARAZIT. Больше тридцати художников — все с разным бэкграундом и стилем — многогранно раскрывают тему «мосты и стены — строятся из одного материала». Среди участников — Стас Багс, весомая фигура молодого поколения петербургских граффитчиков.

    В театрах

    «Карамболь» отправляет в путешествие во времени под лучшие детские песни

    12 марта, 12.00, 6+

    Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Карамболь» на сцене Дворца Культуры им. Ленсовета в воскресенье открывает ворота в другую реальность. Туда-то и попадают герои спектакля «Большой секрет для маленькой компании»: брат и сестра оказываются в детстве собственного дедушки, знакомятся с его друзьями и учатся общаться вне социальных сетей. Постановка не зря называется «музыкальной историей в двух частях»: в ней то и дело звучат песни Сергея Никитина, созданные на стихи Юнны Мориц — «Резиновый ёжик», «Собака бывает кусачей только от жизни собачей», «Большой секрет для маленькой компании». Любимым мелодиям подпевать можно и нужно. Постановка — лауреат Высшей театральной премии «Золотой Софит».

    Фото: Предоставлено театром
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    Пушкину добавили технологичности в театре «Легенда»

    12 марта, 12.00, 6+

    В этот уик-энд семейный театр «Легенда» показывает свою версию «Сказки о рыбаке и рыбке» — классический сюжет совершенно новый по форме. Сделать историю о волшебстве и исполнении желаний ещё интереснее для маленьких детей и одновременно подчеркнуть мораль постановщиками помогают яркие видео, проекции, песни и танцы.

    Узнать новое

    Женщины детективы — в Лермонтовке

    10 марта, 18.30, 12+

    О женщинах-детективах и сыщицах по следам 8 марта расскажут на лекции в Библиотеке имени Лермонтова. Акценты расставит Евгений Ерёменко, доцент кафедры драматургии и киноведения СПбГИКиТ, объяснив, как истории реальных героинь отразились в киноискусства и литературе.

    Фото: кадр из фильма «Энола Холмс»
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    Хармс станет поводом прогуляться по центру

    11 марта, 14.00, 16+

    Лекцию-прогулку о Данииле Хармсе поэт, переводчик, историк литературы Валерий Шубинский «сочинил» во время написания книги об обэриутах. Места, где Хармс родился, учился, выступал, где встретил первую большую любовь, где пытался ставить спектакль, — лектор впишет в контекст изменений исторических и урбанистических.

    Лектор из «Ученых против мифов» — о мошенниках в истории

    12 марта, 18.00, 18+

    Бывает так, что памятники старины оказываются искусным подделками, и выяснятся, что люди, якобы их обнаружившие, сами специально их и «состарили». О самых известных случаях такого мошенничества в этот уик-энд любителям «тру-крайм» в исторической сфере расскажет Александр Соколов, глава оргкомитета форума «Ученые против мифов».

    Бороться с приказами бактерий научит ученый

    12 марта, 16.00, 16+

    Тема выступления ведущего микробиолога, инженера Химико-биологического кластера SCAMT (ИТМО) Анастасии Щербаковой в библиотеке «Планетарий 1» — «Мы контролируем микробов или они нас?». Слова о том, что миллиарды невидимых глазом существ определяют нашу жизнь, будут подкреплены научной опорой.

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    На экранах

    «Очень плохая семейка» погрузит в дебри наследования

    С 8 марта, 18+

    Сюжет о богатой тетушке, которая вот-вот умрёт, и её большом семействе, где каждый рассчитывает на внушительное наследство, стал семейной комедией «Очень плохая семейка». Необычный факт: на экране появляется Дэвид Духовны, который для роли даже отрастил усы.

    Нагиев и Старшенбаум пересекутся в «Эскортнице»

    С 8 марта, 18+

    В прокат вышла картина «Эскортница» режиссера Михаила Погосова. В центре внимания — Кристина, куратор выставок, которая на самом деле заведует конторой по развлечению богатых клиентов, поставляя им девушек со всего мира. В главных ролях — Анна Старшенбаум и Дмитрий Нагиев.

    Фото: кадр из фильма
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    Луи Гаррель покажет себя в собственном фильме

    С 9 марта, 18+

    Герой ленты «По правилам и без» узнает, что его 60-летняя мама, работающая учительницей в колонии, влюбилась и выходит замуж за одного из своих бывших подопечных. Постепенно оказывается, что в этой любовной истории всё серьёзнее, чем можно было бы ожидать. Главную роль в картине исполняет Луи Гаррель — человек, еë снявший. Как актёр Гаррель известен, например, по «Мечтателям» Бернардо Бертолуччи.

    «Место под соснами» снова в кино

    10 марта, 20.45, 16+

    В Доме кино на большом экране — «Место под соснами» 2012 года. Состав звёздный: в многослойной истории о преступлениях и долге играют Райан Гослинг, Брэдли Купер и Дэйн Дехан.

    Фото: кадр из фильма
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    Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

    Фото: Предоставлено организаторами
    Фото: Подписные издания
    Фото: A2 Green Сoncert
    Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»
    Фото: галерея Борей
    Фото: Предоставлено театром
    Фото: кадр из фильма «Энола Холмс»
    Фото: Библиотека Планетарий 1
    Фото: кадр из фильма
    Фото: кадр из фильма

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