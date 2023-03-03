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    В прокате триллер о жизни эскортниц с Дмитрием Нагиевым и Анной Старшенбаум в главных ролях

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    8 марта на экраны выходит картина «Эскортница» режиссера Михаила Погосова. В центре внимания — Кристина, куратор выставок, которая на самом деле заведует конторой по развлечению богатых клиентов, поставляя им девушек со всего мира. Но такая работа неизбежно связана с большими рисками и интересом со стороны криминала, полиции и спецслужб — не говоря об интригах между самими девушками.

    Фото: кадр из фильма
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    Фильм вдохновлен реальными событиями, произошедшими в Дубае в 2021 году — тогда в Интернет попали снимки с обнаженными эскортницами на балконе одного из небоскребов, что повлекло за собой огромный скандал, девушки были задержаны полицией и чуть не попали в тюрьму за непристойное поведение.

    Роль Кристины в фильме сыграла Анна Старшенбаум («Московские тайны»). В роли зловещего майора-спецслужбиста выступил Дмитрий Нагиев. Картину действительно снимали в Дубае и в Москве.

    18+

    Федор Дубшан

    Фото: кадр из фильма

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