В прокате триллер о жизни эскортниц с Дмитрием Нагиевым и Анной Старшенбаум в главных ролях

8 марта на экраны выходит картина «Эскортница» режиссера Михаила Погосова. В центре внимания — Кристина, куратор выставок, которая на самом деле заведует конторой по развлечению богатых клиентов, поставляя им девушек со всего мира. Но такая работа неизбежно связана с большими рисками и интересом со стороны криминала, полиции и спецслужб — не говоря об интригах между самими девушками.
Фильм вдохновлен реальными событиями, произошедшими в Дубае в 2021 году — тогда в Интернет попали снимки с обнаженными эскортницами на балконе одного из небоскребов, что повлекло за собой огромный скандал, девушки были задержаны полицией и чуть не попали в тюрьму за непристойное поведение.
Роль Кристины в фильме сыграла Анна Старшенбаум («Московские тайны»). В роли зловещего майора-спецслужбиста выступил Дмитрий Нагиев. Картину действительно снимали в Дубае и в Москве.
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Федор Дубшан