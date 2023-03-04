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    Музыканты группы «Король и шут» и Алексей Горшенев сыграют в Петербурге песни зонг-оперы «TODD»

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    Зонг-опера «ТОDD» стала последним большим детищем группы «Король и шут». Даже последние два альбома коллектива посвящены этому спектаклю, а сам Михаил Горшенев настолько вжился в образ убийцы-парикмахера, что коллегам по группе оставалось лишь удивляться. Неудивительно, что и сама зонг-опера, и эти песни настолько полюбились публике, что их исполняют до сих пор. Услышать концертную версию «ТОDD» (16+) петербуржцы смогут 11 марта в клубе А2.

    Фото: vk.com/sever_flot
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    Концертный «ТОDD» — это большая часть песен из оперы, но без театрализованного действия. Настоящий рок-концерт, во время которого все присутствующие смогут еще раз окунуться в мрачную атмосферу старого Лондона, в дни, когда цирюльник Суини Тодд поставил себе цель отомстить за смерть жены. Музыкантам группы «Король и шут» (а ныне — «Северный флот») составит компанию Алексей Горшенев — младший брат Михаила.

    Также обещают тематический видеоряд и голос Горшка. Как сообщают организаторы, оригинальные звуковые дорожки с вокалом Михаила Горшенева будут использованы в ключевых песнях концерта. Так что не расплакаться от ностальгии, видимо, не выйдет.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: vk.com/sever_flot

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