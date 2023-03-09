Романа Ротенберга довели до бешенства. Как СКА обыграл «Динамо» и вышел вперед в серии

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Минскому «Динамо» удалось вывести из себя главного тренера СКА Романа Ротенберга до такой степени, что тот чуть не выпрыгнул на лед. Эмоции пятого матча первого раунда плей-офф КХЛ в Ледовом дворце фиксировал отдел спорта «Фонтанки».



Плей-офф КХЛ сезона 2022/23 проходит на загляденье. Еще никогда в истории лиги в первом раунде не было столько равной борьбы. Команды с более низким посевом не просто дают бой лидерам, но и заставляют их проигрывать и всерьез задумываться над своими перспективами выйти в четвертьфинал. Сразу в шести из восьми серий после четырех матчей установилось равенство 2–2. Такой же счет перед пятой встречей был и в противостоянии СКА и минского «Динамо».



Минчане в последний момент регулярного чемпионата завоевали право выйти в плей-офф с восьмого места Западной конференции. Им предстояло играть с лидером чемпионата — петербургским СКА. Никто не сомневался, что петербуржцы легко пройдут первый раунд со счетом 4–0 или 4–1 максимум. Но у белорусов под предводительством канадского тренера Крэйга Вудкрофта был другой план.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко /«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Серию они начали с сенсационной победы 6:4, потом были два поражения 2:5, 0:4 и в четвертом матче вновь победа — 4:2. «Произошел такой "черт побери"», — прокомментировал ту игру главный тренер СКА Роман Ротенберг. К пятой встрече команды подошли с ничейным счетом 2–2. Серия, которая должна была уже закончиться, висела для армейцев с Невы на волоске.



Пятая игра началась также неожиданно. Соперник по-прежнему не собирался сдаваться и показывал это при любом удобном случае. На восьмой минуте между пятерками на льду случилась небольшая потасовка. В итоге у СКА удалили двоих — Андрея Педана и Дмитрия Яшкина с мощным фингалом под правым глазом — привет с прошлого матча. У «Динамо» посадили на скамейку штрафников одного — Седрика Пакетта. В итоге минчане остались в большинстве и сразу реализовали численное преимущество. Забил Виталий Пинчук.



Армейцы не раскисли. Выражаясь языком главного тренера СКА, хоккеисты петербургской команды взяли «яйца в кулак и на пятак». Примерно так удалось сравнять Яшкину, который в фирменном стиле поборолся за шайбу перед воротами. Второй гол СКА забил после быстрой контратаки. Отличился Василий Глотов. По итогам первого периода петербуржцы в два раза перебросали соперника: 14 бросков против 6.



Почти весь второй период прошел в более равной борьбе. Чудом не попал по пустым воротам Никита Гусев.



Жара пошла на последней минуте периода. Сначала после удаления минчан увеличил преимущество Дмитрий Яшкин.



Потом после неудачного столкновения пришлось преждевременно уйти в раздевалку Захару Бардакову. Затем клюшкой со всего размаха от Джозефа Душака получил по лицу Марат Хуснутдинов.



Более жесткий, на первый взгляд, удар получил Хуснутдинов. На лед полилась кровь. Вроде бы Душак и не специально: американец замахивался для броска, но тут неудачно под бросок бросился Марат. Романа Ротенберга это не волновало. Он пришел в бешенство. Такого главного тренера СКА вы еще не видели. Сначала он что-то яростно кричал по-английски Душаку, стоя у открытой калитки, словно вот-вот и сам выскочит на лед.



Потом, когда судьи после просмотра повтора определили, что нарушения не было, Ротенберг уже пытался докричаться до них. Ух, аж кровь стынет в жилах от этого взгляда!



В итоге в третьем периоде Хуснутдинов вернулся в специальной защитной маске, а вот Бардаков нет. На старте заключительного игрового отрезка минчане сначала забили вторую шайбу, но Гусев кистевым броском почти сразу вернул разницу в два гола.



Динамовцы продолжили борьбу. На 52 минуте за подножку удалили нападающего СКА Александра Волкова, и спустя 34 секунды большинство реализовал Дмитрий Соколов.



Почти за три минуты до конца минчане заменили вратаря на шестого полевого игрока, но это не помогло. Получив шайбу в пустые ворота от Марата Хайруллина, они вновь сняли вратаря и вновь пропустили от того же Хайруллина. Так игра и закончилась со счетом 6:3 в пользу СКА. В серии теперь счет 3–2 в пользу петербургской команды, которой осталась одна победа для выхода в следующий раунд. Шестая игра противостояния с «Динамо» пройдет в Минске 11 марта.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

