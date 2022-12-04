«Яйца в кулак и на пятак». Ротенберг рассказал, за счет чего СКА смог победить в матче с «Куньлунем»

Волевой победой СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня», который проходил 4 декабря в Мытищах. Армейцы с Невы проигрывали по ходу встречи со счетом 0:3, но в итоге победили 4:3.



За «Куньлунь» забили Тайлер Вон (22 и 32 минута) и Цзэсэнь Чжан (30). В третьем периоде СКА сумел сравнять после шайб Дмитрия Яшкина (42) и Дамира Жафярова (51, 58). В овертайме победный гол забил Дмитрий Яшкин.

«Нам пришлось много преодолеть сегодня. Ребята молодцы. Был серьезный разговор в раздевалке. На третий период была установка «Яйца в кулак и на пятак». Ребята это выполнили. Поздравляю команду с победой», — прокомментировал победу главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после игры.