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    «Яйца в кулак и на пятак». Ротенберг рассказал, за счет чего СКА смог победить в матче с «Куньлунем»

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    Волевой победой СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня», который проходил 4 декабря в Мытищах. Армейцы с Невы проигрывали по ходу встречи со счетом 0:3, но в итоге победили 4:3.

    За «Куньлунь» забили Тайлер Вон (22 и 32 минута) и Цзэсэнь Чжан (30). В третьем периоде СКА сумел сравнять после шайб Дмитрия Яшкина (42) и Дамира Жафярова (51, 58). В овертайме победный гол забил Дмитрий Яшкин.

    «Нам пришлось много преодолеть сегодня. Ребята молодцы. Был серьезный разговор в раздевалке. На третий период была установка «Яйца в кулак и на пятак». Ребята это выполнили. Поздравляю команду с победой», — прокомментировал победу главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после игры.

    СКА идет на первом месте в Западной конференции, имея на своем счету 65 очков (31 победа, 8 поражений).

    Следующий матч петербургский клуб проведет в Москве 6 декабря против местного «Динамо».

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