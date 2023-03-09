Пока мама отдыхала. На севере Петербурга четырехлетняя девочка пырнула брата в живот ножом

Пятилетний мальчик попал в больницу с ножевым ранением после детской игры в Выборгском районе Петербурга.



Ребенка привезли в детскую больницу № 2 накануне около трех дня из квартиры на Сиреневом бульваре, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 марта. Врачи оценили его рану в живот как тяжелый вред здоровью и сообщили о пациенте в полицию.



По предварительной информации, мальчик получил ранение в ходе игры с четырехлетней сестрой. Когда приглядывавший за ними папа отвлекся, девочка ножом для заточки карандашей нанесла удар брату в живот.

