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    Пока мама отдыхала. На севере Петербурга четырехлетняя девочка пырнула брата в живот ножом

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    Пятилетний мальчик попал в больницу с ножевым ранением после детской игры в Выборгском районе Петербурга.

    Ребенка привезли в детскую больницу № 2 накануне около трех дня из квартиры на Сиреневом бульваре, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 марта. Врачи оценили его рану в живот как тяжелый вред здоровью и сообщили о пациенте в полицию.

    По предварительной информации, мальчик получил ранение в ходе игры с четырехлетней сестрой. Когда приглядывавший за ними папа отвлекся, девочка ножом для заточки карандашей нанесла удар брату в живот.

    Семья у детей благополучная и не состоит на учетах. Проводится проверка.

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    Комментарии 2

    Гость09 Мар 2023 в 08:39
    Ониждети
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