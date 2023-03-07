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    В Петербурге арестованы обвиняемые в нападении за «русский мир»

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    Выборгский районный суд заключил под стражу Ивана Кичигина и Рустама Саидрахмонова, обвиняемых в нападении на одиннадцатиклассника на Большом Сампсониевском проспекте. Об этом 7 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Молодым людям инкриминируют хулиганство с применением оружия.

    Ранее «Фонтанка» сообщала о задержании фигурантов. Со следствием они общались в своеобразной манере. Один из подозреваемых заявил, что контактирует с богами.

    Нападение произошло в пятницу, 3 марта, в одном из дворов Большого Сампсониевского проспекта. К 17-летнему пострадавшему подошли двое, спросили про «русский мир» и тут же начали избивать, применяя ракетницу, электрошокер и перцовый баллончик. До этого от их рук в окрестностях пострадал еще один мужчина. Уголовное дело по хулиганству взял под личный контроль глава СК Александр Бастрыкин.

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    Гость07 Мар 2023 в 20:45
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