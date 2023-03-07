Эвакуировать 157 малышей из детсада заставили провода

Полторы сотни детей в Невском районе Петербурга вышли на внеплановую прогулку 7 марта из-за электропроводки. Подробности утреннего пожара сообщает Росгвардия. Именно росгвардейцы первыми прибыли на место ЧП и выводили малышей на улицу.
Сотрудники детского сада на улице Подвойского, заметив дым на первом этаже, нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали вневедомственную охрану. Сотрудники ОВО приехали около 10:10, организовали эвакуацию и вызвали пожарных и медиков. Оказалось, что причиной пожара стал электрический щит: там оплавилась проводка. Дымом затянуло весь первый этаж.
Вневедомственная охрана по СПб и ЛО
157 детей вывели из здания на улицу, никто не пострадал. Тем временем подъехал ещё один наряд Росгвардии и оцепил место происшествия до прибытия сотрудников МЧС. Четыре пожарных расчёта (20 человек личного состава) в 10:32 ликвидировали возгорание. После этого росгвардейцы вернулись на маршрут патрулирования.