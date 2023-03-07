    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, с-з

    750мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd75.46eur80.55

    Эвакуировать 157 малышей из детсада заставили провода

    1345
    1 комментарий

    Полторы сотни детей в Невском районе Петербурга вышли на внеплановую прогулку 7 марта из-за электропроводки. Подробности утреннего пожара сообщает Росгвардия. Именно росгвардейцы первыми прибыли на место ЧП и выводили малышей на улицу.

    ПоделитьсяПоделиться

    Сотрудники детского сада на улице Подвойского, заметив дым на первом этаже, нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали вневедомственную охрану. Сотрудники ОВО приехали около 10:10, организовали эвакуацию и вызвали пожарных и медиков. Оказалось, что причиной пожара стал электрический щит: там оплавилась проводка. Дымом затянуло весь первый этаж.

    Вневедомственная охрана по СПб и ЛО

    157 детей вывели из здания на улицу, никто не пострадал. Тем временем подъехал ещё один наряд Росгвардии и оцепил место происшествия до прибытия сотрудников МЧС. Четыре пожарных расчёта (20 человек личного состава) в 10:32 ликвидировали возгорание. После этого росгвардейцы вернулись на маршрут патрулирования.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДетсадПожар
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close