«Мама, они нас сгрызут!» Стая собак заблокировала детей на горке на Урале

В Свердловской области дети попали в ловушку на горке — им не давала спуститься стая бродячих собак. Звери лаяли, на подмогу прибежали родители школьников.
Официальная группа «Жизнь Краснотурьинска»
События разворачивались в поселке Рудничный под Краснотурьинском, сообщает 7 марта Е1. «Дети играли на улице на снежной куче в «Царь горы». Потом я услышала крики своего сына, выглянула в окно и увидела, что они стоят на горке. Собаки лаяли, сын кричал: «Мама, они нас сгрызут!» Они действительно вели себя агрессивно и пытались схватить их», — рассказала изданию мать одного из детей Алёна. Животных отогнали силами родителей.
По словам женщины, на следующее утро сын снова столкнулся со стаей по дороге в школу. Ребенок позвонил дедушке, который «примчался, на машине распугал собак» и довез до школы внука и его подругу.
Местные жители рассказывают, что собак прикормили охранники общежития, которое находится неподалеку. Есть и другие стаи, нарушающие покой в округе, но зимой они были более-менее спокойны, а весной стали лютовать.
После инцидента в поселке отловили шесть собак и поместили в пункт временного содержания, рассказали газете «Вечерний Краснотурьинск» в пресс-службе правительства региона. Животных должен осмотреть ветеринар, им проведут стерилизацию, вакцинацию и чипирование.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, как бродячие собаки напали на женщину с ребенком в Омске. На помощь семье пришел водитель автобуса.