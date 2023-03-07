«Мама, они нас сгрызут!» Стая собак заблокировала детей на горке на Урале

В Свердловской области дети попали в ловушку на горке — им не давала спуститься стая бродячих собак. Звери лаяли, на подмогу прибежали родители школьников.

События разворачивались в поселке Рудничный под Краснотурьинском, сообщает 7 марта Е1. «Дети играли на улице на снежной куче в «Царь горы». Потом я услышала крики своего сына, выглянула в окно и увидела, что они стоят на горке. Собаки лаяли, сын кричал: «Мама, они нас сгрызут!» Они действительно вели себя агрессивно и пытались схватить их», — рассказала изданию мать одного из детей Алёна. Животных отогнали силами родителей.

По словам женщины, на следующее утро сын снова столкнулся со стаей по дороге в школу. Ребенок позвонил дедушке, который «примчался, на машине распугал собак» и довез до школы внука и его подругу.



Местные жители рассказывают, что собак прикормили охранники общежития, которое находится неподалеку. Есть и другие стаи, нарушающие покой в округе, но зимой они были более-менее спокойны, а весной стали лютовать.