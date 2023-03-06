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    161.RU: В Ростовской области военный случайно выстрелил из РПГ по частному сектору

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    2 комментария

    В городе Гуково Ростовской области военный, проверяя гранатомёт РПГ-22, случайно выстрелил по частному сектору. Об этом 6 марта пишет издание 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Выстрел произошёл, когда боец перевёл оружие в походное положение. В результате инцидента военный получил незначительные ожоги от пороховых газов. Пострадавших среди жителей нет.

    Отмечается, что неудачный выстрел прогремел 4 марта, однако тогда власти сообщили лишь о том, что на улице Ленина разорвался снаряд неизвестного происхождения.

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    ГуковоРостовская областьГранатометОружие
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    Комментарии 2

    Гость06 Мар 2023 в 19:48
    Муху нельзя складывать!
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