161.RU: В Ростовской области военный случайно выстрелил из РПГ по частному сектору

В городе Гуково Ростовской области военный, проверяя гранатомёт РПГ-22, случайно выстрелил по частному сектору. Об этом 6 марта пишет издание 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Выстрел произошёл, когда боец перевёл оружие в походное положение. В результате инцидента военный получил незначительные ожоги от пороховых газов. Пострадавших среди жителей нет.

Отмечается, что неудачный выстрел прогремел 4 марта, однако тогда власти сообщили лишь о том, что на улице Ленина разорвался снаряд неизвестного происхождения.