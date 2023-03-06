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    Верховный суд разрешил требовать компенсацию за опоздавший автобус

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    Верховный суд России разрешил пассажирам требовать компенсацию за неприехавший или опоздавший автобус. Об этом 6 марта сообщает РАПСИ.

    Суд указал, что пассажир имеет право на полноценную информацию об автобусных рейсах, поэтому отсутствие извещения об изменениях расписания — это основание для взыскания морального вреда. Такое решение инстанция приняла, рассмотрев иск жителя Московской области к «Мострансавто» — мужчина едва не опоздал на поезд, потому что ни один из автобусов, отмеченных в расписании, на его остановку не приехал.

    Мужчина сильно перенервничал и решил требовать компенсации морального вреда, однако суды ему отказывали в удовлетворении требований — дело решилось только в высшей инстанции. В «Мострансавто» рассказали, что один из рейсов, на которые рассчитывал пассажир, отменили, потому что заболел водитель, а второй автобус задержался из-за пробок. Пассажиров об этом не предупреждали.

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    АвтобусТранспорт
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