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    Машина с надписью «ФСБ» вылетела на тротуар после ДТП на углу Восстания и Кирочной

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    17 комментариев
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    В центре Петербурга утром 6 марта в аварию попал автомобиль с обозначениями Федеральной службы безопасности. Машина оказалась на тротуаре.

    На пересечении Кирочной улицы и улицы Восстания автомобиль Skoda с цветографической раскраской ФСБ после удара в левый бок от легкового автомобиля вылетел на тротуар у дома 21 на Кирочной улице, сообщает читатель «Фонтанки». По словам очевидца, водитель «Шкоды» поворачивал налево без включенных спецсигналов и столкнулся со встречным транспортом.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    О пострадавших не сообщается. Информация о ДТП уточняется.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 17

    Гость06 Мар 2023 в 12:32
    засада ?
    +1−0
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