Машина с надписью «ФСБ» вылетела на тротуар после ДТП на углу Восстания и Кирочной

В центре Петербурга утром 6 марта в аварию попал автомобиль с обозначениями Федеральной службы безопасности. Машина оказалась на тротуаре.
На пересечении Кирочной улицы и улицы Восстания автомобиль Skoda с цветографической раскраской ФСБ после удара в левый бок от легкового автомобиля вылетел на тротуар у дома 21 на Кирочной улице, сообщает читатель «Фонтанки». По словам очевидца, водитель «Шкоды» поворачивал налево без включенных спецсигналов и столкнулся со встречным транспортом.
О пострадавших не сообщается. Информация о ДТП уточняется.