    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -5

    3 м/с, сев

    746мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd75.46eur80.05
    СРОЧНО

    В Пулково экстренно сажают военный ракетоносец

    Школьница из Соснового Бора разрезала живот, пытаясь приготовить поздний ужин

    11919
    31 комментарий

    Ночной поход на кухню закончился в больнице для старшеклассницы из Ленинградской области. Об этом стало известно «Фонтанке» 5 марта.

    Экстренные службы накануне в полночь вызвал 19-летний житель пятиэтажки на Сибирской улице в Сосновом Бору. Срочная помощь требовалась его 17-летней подруге, которая, по его словам, ранила себя ножом.

    Бригада скорой прилетела вместе с полицейскими. Пока пострадавшую забирали в больницу, юноша рассказывал, как за несколько минут до своего звонка услышал шум из кухни. Девушку он нашёл уже в крови. С его слов, свою травму она объяснила неосторожностью во время приготовления ужина.

    Молодые люди живут вместе с июня. По предварительным данным, одиннадцатиклассница знакома сотрудникам психоневрологического диспансера. Её госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Ранение проникающее, нож задел внутренние органы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ10

    Комментарии 31

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    31
    close