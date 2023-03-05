Школьница из Соснового Бора разрезала живот, пытаясь приготовить поздний ужин

Ночной поход на кухню закончился в больнице для старшеклассницы из Ленинградской области. Об этом стало известно «Фонтанке» 5 марта.



Экстренные службы накануне в полночь вызвал 19-летний житель пятиэтажки на Сибирской улице в Сосновом Бору. Срочная помощь требовалась его 17-летней подруге, которая, по его словам, ранила себя ножом.



Бригада скорой прилетела вместе с полицейскими. Пока пострадавшую забирали в больницу, юноша рассказывал, как за несколько минут до своего звонка услышал шум из кухни. Девушку он нашёл уже в крови. С его слов, свою травму она объяснила неосторожностью во время приготовления ужина.

