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    В Казахстане сошел с рельсов пассажирский поезд. В Самару не доехали 200 человек, в том числе россияне

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    В Казахстане сошел с рельсов пассажирский поезд сообщением Бишкек — Самара, сообщает официальный телеграм-канал МЧС Казахстана. В вагонах поезда более 200 пассажиров, в том числе россияне, а также граждане Казахстана и Киргизии. На место происшествия вылетел спасательный вертолет «Казавиаспаса».

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    «В Актюбинской области, Шалкарский р-н, ж/д станция Бершугир, по предварительным данным, из-за бокового столкновения с маневровым локомотивом произошел сход тепловоза, вагона № 1 и трех колесных пар вагона № 2 пассажирского поезда № 317», — сообщает МЧС Казахстана.

    По информации ведомства, пассажиры поезда в госпитализации не нуждаются.

    1 марта в Греции произошло лобовое столкновение двух поездов. Минимум 46 человек погибли, около 130 получили ранения.

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