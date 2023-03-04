В столичном отеле петербургский бизнесмен проснулся рядом с мертвой женой и запиской от незнакомца

В истории загадочной смерти супруги петербургского бизнесмена разбираются следователи Московского управления СК. В субботу, 4 марта, 39-летний предприниматель проснулся в номере отеля на Ленинградском шоссе и увидел, что его 35-летняя жена мертва. В том же номере нашлась записка со словами благодарности.



На бумажке было написано буквально два предложения: «Не смог Вас разбудить. Спасибо за вечер». Неизвестный также якобы оставил номер телефона. Явных признаков насильственной смерти приехавшая на место следственно-оперативная группа не нашла. Тело отправили в морг на экспертизу.

