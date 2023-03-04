    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -4

    1 м/с, вос

    741мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd75.46eur80.05

    Fontanka.Digital

    ЧВК «Редан», «атака» беспилотников и интервью с Мироновым. Главное на «Фонтанке» за 28 февраля — 3 марта

    792
    3 комментария
    Фото: соцсети
    ПоделитьсяПоделиться
    Лучшие материалы «Фонтанки» на этой неделе
    В картинках

    В начале этой недели мы все продолжали переваривать события выходного дня, когда из «Галереи» в полицию увезли более двух сотен школьников. Наверное, в Петербурге не осталось ни одного взрослого, который бы не задал себе вопрос: «А что такое ЧВК "Редан"»? Ответ мы попытались найти вот в этом материале — за неделю его прочитали больше полумиллиона человек.

    ПоделитьсяПоделиться

    США включили в список запрещенных для России товаров смартфоны дороже 300 долларов. Чтобы узнать, придется ли нам теперь жить без новых Apple iPhone, листайте наши карточки.

    ПоделитьсяПоделиться

    Вы заметили, что ваши домашние питомцы стали для вас еще дороже? Порадовать вас нечем — траты на песелей и котиков почти у всех петербуржцев выросли на треть, и это не предел. Рассказываем подробнее, но максимально коротко.

    ПоделитьсяПоделиться

    Смольный настаивает, что от платной парковки в центре Петербурга стало лучше всем. И прежде всего — безопасности дорожного движения. Якобы уменьшилась аварийность. Мы проверили этот тезис и выяснили, что он весьма спорный. Если хотите детальнее, то читайте здесь, если вам достаточно краткого пересказа, листайте карточки.

    ПоделитьсяПоделиться

    Еще одной темой недели внезапно для нас самих стал певец Шаман. Сначала была инициатива школьного педагога, которая поручила детям подготовить презентацию о своем любимом артисте. Потом мы встретились с самим Шаманом и узнали, что на самом деле он SHAMAN — продюсеры настаивают, что это единственно верное написание творческого псевдонима.

    ПоделитьсяПоделиться

    С возвращением в Петербург (после перерыва) большого футбола вновь поднята тема сопротивления Fan ID. Самые преданные поклонники «Зенита» массово отрекаются от своего клуба и обещают самую скучную в истории игру. Промежуточный итог противостояния узнаем уже 4 марта (состоится первый в этом году матч), а пока рассказываем (напоминаем) суть проблемы.

    ПоделитьсяПоделиться

    Собрали для вас в удобном формате информацию о том, какие станции метро закроются на ремонт в ближайшие годы. Какие станции откроются после строительства — такой информации у нас для вас нет.

    ПоделитьсяПоделиться

    Еще из серии «Полезное сохрани». Максимально понятно собрали в карточках объяснение про новые правила дорожного движения, которые вступили в силу 1 марта.

    ПоделитьсяПоделиться

    Важная тема этой недели — поправки, приравнивающие репутацию вообще всех участников боевых действий на Украине к репутации кадровых военных. О том, что такое готовится, было известно, но все равно стало неожиданностью, так как поправки приняли сразу во втором чтении. Как так вышло — объясняем на карточках ниже.

    ПоделитьсяПоделиться

    О «предателях Родины», добровольцах и сотрудничестве с бизнесменом Евгением Пригожиным говорили с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. Выбрали для вас главные цитаты.

    ПоделитьсяПоделиться

    Читайте также:

    Андрей Картаполов — о новых поправках в законы о фейках и дискредитации

    Волнующая история о внезапном закрытии Пулково была отображена в нашей онлайн-трансляции: «Истребители ловили НЛО над Петербургом: как это было». А потом мы рассказывали, что мешает городу на Неве стать столицей беспилотников.

    ПоделитьсяПоделиться

    Приближающееся 8 Марта обращает наше внимание на цветы. Причем не только на их стоимость, но и происхождение. Рассказываем о том, как устроен этот рынок в Петербурге и почему дешевые могут быть только в мае — при условии, что ты вырастил их сам.

    ПоделитьсяПоделиться

    P. S. — бонус. В финале нашего дайджеста наша шутка и одновременно тест на возраст. Самый русский эксперт по шаманам принимает экзамен у русского SHAMANа.

    Фото: соцсети

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ПДДЧВК ВагнерБеспилотникиНовые законыИзменения в ПДДSHAMANЦены в ПетербургеЧВК Редан
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close