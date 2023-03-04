ЧВК «Редан», «атака» беспилотников и интервью с Мироновым. Главное на «Фонтанке» за 28 февраля — 3 марта

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Лучшие материалы «Фонтанки» на этой неделе В картинках

В начале этой недели мы все продолжали переваривать события выходного дня, когда из «Галереи» в полицию увезли более двух сотен школьников. Наверное, в Петербурге не осталось ни одного взрослого, который бы не задал себе вопрос: «А что такое ЧВК "Редан"»? Ответ мы попытались найти вот в этом материале — за неделю его прочитали больше полумиллиона человек.



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США включили в список запрещенных для России товаров смартфоны дороже 300 долларов. Чтобы узнать, придется ли нам теперь жить без новых Apple iPhone, листайте наши карточки.

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Вы заметили, что ваши домашние питомцы стали для вас еще дороже? Порадовать вас нечем — траты на песелей и котиков почти у всех петербуржцев выросли на треть, и это не предел. Рассказываем подробнее, но максимально коротко.

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Смольный настаивает, что от платной парковки в центре Петербурга стало лучше всем. И прежде всего — безопасности дорожного движения. Якобы уменьшилась аварийность. Мы проверили этот тезис и выяснили, что он весьма спорный. Если хотите детальнее, то читайте здесь, если вам достаточно краткого пересказа, листайте карточки.

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Еще одной темой недели внезапно для нас самих стал певец Шаман. Сначала была инициатива школьного педагога, которая поручила детям подготовить презентацию о своем любимом артисте. Потом мы встретились с самим Шаманом и узнали, что на самом деле он SHAMAN — продюсеры настаивают, что это единственно верное написание творческого псевдонима.

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С возвращением в Петербург (после перерыва) большого футбола вновь поднята тема сопротивления Fan ID. Самые преданные поклонники «Зенита» массово отрекаются от своего клуба и обещают самую скучную в истории игру. Промежуточный итог противостояния узнаем уже 4 марта (состоится первый в этом году матч), а пока рассказываем (напоминаем) суть проблемы.

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Собрали для вас в удобном формате информацию о том, какие станции метро закроются на ремонт в ближайшие годы. Какие станции откроются после строительства — такой информации у нас для вас нет.



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Еще из серии «Полезное сохрани». Максимально понятно собрали в карточках объяснение про новые правила дорожного движения, которые вступили в силу 1 марта.

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Важная тема этой недели — поправки, приравнивающие репутацию вообще всех участников боевых действий на Украине к репутации кадровых военных. О том, что такое готовится, было известно, но все равно стало неожиданностью, так как поправки приняли сразу во втором чтении. Как так вышло — объясняем на карточках ниже.

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О «предателях Родины», добровольцах и сотрудничестве с бизнесменом Евгением Пригожиным говорили с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. Выбрали для вас главные цитаты.

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Волнующая история о внезапном закрытии Пулково была отображена в нашей онлайн-трансляции: «Истребители ловили НЛО над Петербургом: как это было». А потом мы рассказывали, что мешает городу на Неве стать столицей беспилотников.

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Приближающееся 8 Марта обращает наше внимание на цветы. Причем не только на их стоимость, но и происхождение. Рассказываем о том, как устроен этот рынок в Петербурге и почему дешевые могут быть только в мае — при условии, что ты вырастил их сам.

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P. S. — бонус. В финале нашего дайджеста наша шутка и одновременно тест на возраст. Самый русский эксперт по шаманам принимает экзамен у русского SHAMANа.