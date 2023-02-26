Конец Apple iPhone в России? Что будет после запрета США на экспорт телефонов

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Минторг США расширил список американских товаров, которые запрещено поставлять в Россию. В их число вошли смартфоны дороже 300 долларов. То есть все современные модели. «Фонтанка» спросила экспертов: значит ли это, что в России больше не будет Apple iPhone? «Возили в баулах и возить будут», — успокоили они.



США добавили в перечень экспортных ограничений в рамках нового пакета санкций против России запрет на поставку «смартфонов, оптовая цена на которые в США составляет свыше $300 за единицу товара».



Для понимания масштабов: на официальном сайте самого известного американского производителя Apple даже самый утилитарный iPhone SE стоит от 429 долларов за самую простую версию, и это без налогов. Новейший iPhone 14 предлагают от 799 долларов, а Pro-версию — от 999 долларов. Последний Google Pixel 7 в США продают по цене от 599 долларов, а Pro-версию — от 899 долларов. И если подходить к вопросу по букве нового закона, то плакали все новинки в России. Но есть одно но. Из США к нам практически не везут телефоны.



США начали практиковать запреты на экспорт в Россию дорогих товаров и предметов роскоши еще в марте прошлого года. В списке и автомобили, и одежда, и ювелирные изделия. Всё успешно заменил параллельный импорт. В случае со смартфонами, конечно, никто не экспортировал их напрямую из США. Новенькие Apple iPhone едут по миру с заводов в Азии, и дальнейшие их цепочки распространения многообразны и сложны. Стран и компаний, которые готовы большими и малыми партиями продавать устройства в Россию, хватает.



Несмотря на все перипетии 2022 года, в штуках объем импорта из главной мировой телефонной мастерской — Китая снизился в России довольно мало. Куда важнее стало то, что средняя цена ввозимого телефона сильно упала — люди, очевидно, стали больше экономить на дорогих игрушках. Так что обороты и импортеров, и ретейлеров заметно падают.

Кроме того, если сравнивать российскую и китайскую таможенные статистики, можно увидеть, что Китай фиксирует заметно меньшее число отправленных к нам аппаратов — по китайским документам, они расходятся в другие страны. А вот у нас объем заметно меньше — импортеры показывают российской таможне честный путь телефонов.

Есть нюанс — как американский Минфин, ответственный за соблюдение санкций, будет смотреть на отправку в Россию телефонов из Китая, которые, как ни крути, всё же принадлежат американской компании. Однако поскольку до сих пор особых проблем не было, можно предположить, что как-то эти вопросы решатся. Да, встанет вопрос о вторичных санкциях против китайских экспортеров, но это уже будет предметом отельного торга.



«По большому счету ничего не меняется. Нельзя поставлять из Америки айфоны. Но они поставляют не оттуда. Они поставляют из Турции, из Объединенных Арабских Эмиратов, из Казахстана, то есть из других стран, оптовыми поставщиками, причем как очень мелкими, так и большими. Поэтому проследить это достаточно тяжело. Скорее всего, это никак не отразится на текущей ситуации», — уверен руководитель ИАА «Телекомдэйли» Денис Кусков.

Он отметил, что введение ограничений в 300 долларов на смартфоны — мера неэффективная.



«Они нужны, чтобы компании думали, что против них могут быть какие-то санкции. Но мелким поставщикам по большому счету без разницы: они купили партию, привезли сюда в баулах, продали — и всё», — считает Кусков.

По его словам, и без ограничений доля iPhone на рынке России стала снижаться — дорогие телефоны покупают меньше. «Если раньше доля продаж iPhone в России составляла 16 % в штуках, то сейчас раза в три меньше», — добавил эксперт.

Более того, подобное ограничение, в несколько сотен евро, действует и в Евросоюзе. Но смартфоны успешно ввозятся в частном порядке россиянами, которые просто убирают коробки и ценники. Задерживают только тех, кто везет на себе большую партию или сам сдаётся таможенникам с чеком на Tax free.

Официальный поставщик айфонов в Россию — ООО «Эппл рус». В 2021 году его выручка превысила 380 млрд рублей (это вместе с компьютерами и прочей техникой), чистая прибыль — 11 млрд рублей. Своим акционерам по итогам 2021 года, то есть уже в течение будущего 2022 года, компания выплатила 14,5 млрд рублей дивидендов. Собственно, Apple в Калифорнии наш «Эппл» принадлежит не напрямую, а через четыре разных компании в Ирландии. Как говорится, всё сложно. Свежей отчетности компании нет, но нет и недостатка телефонов на прилавках российских магазинов, и почти все сервисы на территории страны продолжают работать — разве что пропали из AppStore приложения подсанкционных банков да исчезла возможность напрямую оплачивать услуги, главная из которых — виртуальный облачный диск iCloud. Те, кому это реально надо, продолжают платить обходными путями.

«Айфоны сейчас официально не ввозятся. Apple официально ушёл из России. Есть только параллельный импорт. Выглядит это как «надо как-то отметить годовщину» — и вот «отметили». За этот год большинство поставщиков более-менее выстроили логистику, через другие страны», — подтвердил гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин.

По его словам, американцы могут наказывать только своих американских поставщиков, которые не до конца проверили цепочку импортеров. Потому что других вариантов не просматривается: до, например, «Связного» и других российских ретейлеров «у них возможностей дотянуться никаких нет», считает эксперт.



Итогом введения запрета на экспорт Брюквин называет дальнейшее увеличение цены устройств Apple в России и потерю клиентов.

«Всё это негативно сказывается на цене. Зарабатывают посредники, а страдают прямые поставщики. Их реальная доля на рынке снижается, лояльность к бренду снижается, и для Apple перспективы негативные. Рано или поздно на рынок придется возвращаться, и этот выход, возврат на российский рынок, через 10–15 лет будет стоить очень-очень дорого», — резюмировал эксперт.



Илья Казаков, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

