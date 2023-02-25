    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    2 м/с, с-в

    750мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd74.71eur79.57

    Экономика и санкции

    Без вентиляторов, смартфонов и кофемашин. Что еще Минторг США запретил ввозить в Россию

    5398
    63 комментария

    США расширили список американских товаров, которые запрещено поставлять России. Эмбарго коснется 276 наименований — от смартфонов до вентиляторов. Об этом 25 февраля сообщает РБК.

    Штаты внесли в список все вентиляторы — настенные, напольные и даже вытяжные для крыши. Не будут возить в Россию кондиционеры и холодильники дороже 750 долларов, посудомойки и электронные весы дороже сотни долларов, кофемашины, тостеры и смартфоны дороже 300 долларов, звукозаписывающее и звуковоспроизводящее оборудование.

    США запретили экспорт в Россию дорогих товаров и предметов роскоши в конце марта прошлого года. Тогда тяжело пришлось любителям парфюмерии, дорогих дизайнерских сумок и обуви, электроавтомобилей. Чтобы поставить в Россию что-то из списка, нужно получить лицензию от экспортера или реэкспортера. Ограничения распространены также на Белоруссию.

    В субботу ЕС принял десятый пакет санкций. Ограничения ввели в том числе против трех российских банков.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК8
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 62

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    63
    close