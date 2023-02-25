Без вентиляторов, смартфонов и кофемашин. Что еще Минторг США запретил ввозить в Россию

США расширили список американских товаров, которые запрещено поставлять России. Эмбарго коснется 276 наименований — от смартфонов до вентиляторов. Об этом 25 февраля сообщает РБК.



Штаты внесли в список все вентиляторы — настенные, напольные и даже вытяжные для крыши. Не будут возить в Россию кондиционеры и холодильники дороже 750 долларов, посудомойки и электронные весы дороже сотни долларов, кофемашины, тостеры и смартфоны дороже 300 долларов, звукозаписывающее и звуковоспроизводящее оборудование.



США запретили экспорт в Россию дорогих товаров и предметов роскоши в конце марта прошлого года. Тогда тяжело пришлось любителям парфюмерии, дорогих дизайнерских сумок и обуви, электроавтомобилей. Чтобы поставить в Россию что-то из списка, нужно получить лицензию от экспортера или реэкспортера. Ограничения распространены также на Белоруссию.

