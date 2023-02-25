ЕС объявил о санкциях против трех российских банков

Десятый пакет санкций вечером 25 февраля опубликован в официальном журнале Евросоюза и введен в действие.
Среди прочего, в документе сказано, что санкции вводятся в отношении Альфа-Банка, Тинькофф Банка и Росбанка.
Всего новые санкции ЕС касаются 87 физических и 34 юридических лиц. Среди них омбудсмен Татьяна Москалькова, глава Россотрудничества Евгений Примаков, глава СПЧ Валерий Фадеев, врач Леонид Рошаль. Также в «черный список» внесены медиагруппы «Россия сегодня» и «Патриот», Фонд национального благосостояния, «Общероссийский народный фронт», аккумуляторная компания «Ригель» (производит аккумуляторы для подводных лодок), предприятие «Росатомфлот», управляющее атомным ледокольным флотом РФ.
Досталось не только россиянам. Санкции введены и против четырех граждан Ирана, в том числе управляющего директора Qods Aviation Industry.