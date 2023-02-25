Евросоюз принял десятый пакет санкций против России

Евросоюз одобрил новый, десятый, пакет санкций против России после начала военной операции на Украине. Об этом 25 февраля сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, пишет ТАСС.
По его словам, в «черный список» включено 121 физическое и юридическое лицо. Кроме того, введены «значительные новые ограничения на импорт и экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ».
В заявлении Совета ЕС сказано, что в рамках нового пакета санкций запрещается вещание в Евросоюзе арабских служб RT и Sputnik. В «черный список» попали три российских банка (СМИ писали, что это Альфа-банк, Тинькофф Банк и Росбанк). Также теперь запрещаются не только поставки в Россию товаров двойного назначения, но и их транзит через нее. Вводятся торговые ограничения в отношении РФ, в том числе на электронные компоненты и строительную технику, на сумму 11,4 млрд евро.
«Ограничения... включают электронные компоненты, которые могут использоваться в российских беспилотниках, ракетах и вертолетах, также введены отдельные ограничения на тепловизионные камеры и конкретные редкоземельные элементы, а также строительную технику. Кроме того, в черный список включены 96 организаций, связанных с российским военно-промышленным комплексом», — сказано в заявлении.
ЕС запрещает импорт из РФ синтетического каучука и битума. Кроме того, гражданам России запрещается руководить организациями — операторами критической инфраструктуры сообщества, использовать газохранилища Евросоюза.
Помимо этого под санкции попали еще и семь иранских предприятий, производящих беспилотные летательные аппараты, которые якобы используются РФ в боевых действиях на Украине.