Евросоюз принял десятый пакет санкций против России

Евросоюз одобрил новый, десятый, пакет санкций против России после начала военной операции на Украине. Об этом 25 февраля сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, пишет ТАСС.



По его словам, в «черный список» включено 121 физическое и юридическое лицо. Кроме того, введены «значительные новые ограничения на импорт и экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ».



В заявлении Совета ЕС сказано, что в рамках нового пакета санкций запрещается вещание в Евросоюзе арабских служб RT и Sputnik. В «черный список» попали три российских банка (СМИ писали, что это Альфа-банк, Тинькофф Банк и Росбанк). Также теперь запрещаются не только поставки в Россию товаров двойного назначения, но и их транзит через нее. Вводятся торговые ограничения в отношении РФ, в том числе на электронные компоненты и строительную технику, на сумму 11,4 млрд евро.