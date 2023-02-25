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    Экономика и санкции

    Евросоюз принял десятый пакет санкций против России

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    Евросоюз одобрил новый, десятый, пакет санкций против России после начала военной операции на Украине. Об этом 25 февраля сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

    По его словам, в «черный список» включено 121 физическое и юридическое лицо. Кроме того, введены «значительные новые ограничения на импорт и экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ».

    В заявлении Совета ЕС сказано, что в рамках нового пакета санкций запрещается вещание в Евросоюзе арабских служб RT и Sputnik. В «черный список» попали три российских банка (СМИ писали, что это Альфа-банк, Тинькофф Банк и Росбанк). Также теперь запрещаются не только поставки в Россию товаров двойного назначения, но и их транзит через нее. Вводятся торговые ограничения в отношении РФ, в том числе на электронные компоненты и строительную технику, на сумму 11,4 млрд евро.

    «Ограничения... включают электронные компоненты, которые могут использоваться в российских беспилотниках, ракетах и вертолетах, также введены отдельные ограничения на тепловизионные камеры и конкретные редкоземельные элементы, а также строительную технику. Кроме того, в черный список включены 96 организаций, связанных с российским военно-промышленным комплексом», — сказано в заявлении.

    ЕС запрещает импорт из РФ синтетического каучука и битума. Кроме того, гражданам России запрещается руководить организациями — операторами критической инфраструктуры сообщества, использовать газохранилища Евросоюза.

    Помимо этого под санкции попали еще и семь иранских предприятий, производящих беспилотные летательные аппараты, которые якобы используются РФ в боевых действиях на Украине.

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