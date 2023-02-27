«У вас есть другой молодой патриот?» Петербургским школьникам задали на дом презентацию по лирике SHAMANа

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Поделиться Поделиться





Пока Следственный комитет пытается разобраться в «реданах» и «офиниках», в педагогической среде идут своим путем к правильному воспитанию. В качестве образца выбран выступавший на одной сцене с Владимиром Путиным певец SHAMAN. Познакомить школьников и учителей с текстами хитов «Я русский» и «Встанем» предложила петербургский учитель и методист. Стихи должны взрастить патриотизм и волевой характер.



Творческую задачу поставили перед старшеклассниками одной из школ Центрального района. Учитель английского языка задала на дом подготовить презентацию о творчестве певца SHAMANа. «Это обязательно для всех, — говорилось в сообщении. — Сама в шоке».



Задание можно выполнять как самостоятельно, так и в группе. За него выставят оценки. Сдать необходимо 1 марта. «Просто про творчество, цензурно, можно лирику, можно про патриотизм. Свобода творчества. Удачи», — написала педагог.

Скриншоты переписки 26 февраля в редакцию прислали родители, уточнив, что презентация нужна для участия в районном конкурсе. Тематика спущена методистами.



«Фонтанка» связалась с замдиректором школы по воспитательной работе. По её словам, никаких официальных приглашений на участие в конкурсе по творчеству Шамана в школу не приходило. Заставлять детей смотреть клип «Я русский», который собрал на YouTube 28 млн просмотров, никто не собирается.

Как говорит замдиректора, идея с Шаманом возникла в недрах Информационно-методического центра Центрального района. Методический материал о творчестве патриотического артиста должны в обязательном порядке подготовить учителя иностранного языка. Также им рекомендовали брать тексты Шамана для перевода с детьми. Что же касается домашнего задания с презентациями, то оно, утверждают в школе, было необязательным.



«В качестве домашнего задания попросила высказать своё мнение. Не все знали певца, один мальчик попросил ссылку. Это было по желанию», — отметила замдиректор в разговоре 27 февраля, добавив, что выбор артиста остался не понят некоторыми её коллегами. Они вопрошали: почему не Муслим Магомаев или Чингиз Айтматов?

Методист Информационно-методического центра Центрального района Наталья Батюкова в беседе с «Фонтанкой» отметила, что «шло обсуждение» по поводу конкурса по переводу песен Шамана. Но идея пока не получила оформленного документального подтверждения, так как в интернете уже есть «автоматизированные переводы».



Батюкова вспомнила, что на встрече учителя стали спрашивать, можно ли готовить материл «не на Шамане». «У вас есть молодой патриот, который и по-английски бы пел, и можно было бы что-то разобрать на его примере? На каком материале учитель иностранного языка будет воспитывать патриотизм на своих уроках?» — парировала она.

По задумке Батюковой, в мае должно состояться «межпредметное образовательное событие» с патриотическим уклоном. Туда предлагается включить чтение стихов не только Шамана, но и, например, Олега Газманова. Школы будут участвовать по желанию.



— Большая программа идёт по популяризации его творчества как молодого патриота на основании песен «Встанем», «Я русский», «Исповедь». Когда будет положение о конкурсе, тогда и можно будет что-то обсуждать, — объяснила она.

— Идея популяризации творчества Шамана — ваша личная инициатива или есть какой-то нормативный документ?

— У нас что патриотизм должен идти через указки сверху? Почему Шаман? Потому что он молодой патриот. Да, мне это нравится. Мне не важна ни его личная жизнь, ни разговоры о том, что он кремлёвский проект. Я сама музыкант, пою и у меня много других музыкальных интересов. Но это достойный человек, он смог получить хорошее образование. И ничего за ним отрицательного не замечено, чтобы нельзя было бы пропагандировать.



По словам Батюковой, в новых федеральных государственных образовательных стандартах всё больше внимания уделяется воспитанию патриотизма, волевых чувств характера. «Какую песню у него не возьми, там характер!» — отметила методист.



В комитете по образованию Петербурга заверили, что никаких распоряжений о популяризации творчества Шамана в школах не поступало.

На личной страничке «ВКонтакте» Наталья Батюкова постит различные ролики с Шаманом: запись декабрьского концерта в Петербурге, анонс клипа «Исповедь», комментарии певца о его жене, которая старшая его на 14 лет. Состоит педагог и в группах «SHAMAN» и «SHAMANия».

У Натальи Николаевны педагогический стаж 46 лет, более 30 лет она методист. Патриотическим мероприятием она «хотела закончить деятельность на положительной ноте».

— Почему-то мне показалось, что будут шпильки вставлять в эту деятельность. Вы тому подтверждение. Хотите пойдём со мной на концерт 2 марта, вы ведь скорее всего его не слушали».



В Петербурге у музыканта запланированы два концерта, но билетов на них уже нет, так что составить компанию не сможем.

Пока корреспондент «Фонтанки» выясняла этимологию «домашки» про Шамана, учительница английского этого самого Шамана отменила. «Дети отбой. Ничего не надо делать по Шаману», — написала она в чате с учениками.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

