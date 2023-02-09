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    Музыка

    SHAMAN даст три мартовских концерта в БКЗ «Октябрьский». На два из них билетов уже нет

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    Российский исполнитель SHAMAN объявил о третьем, дополнительном выступлении в Петербурге. Якобы на два концерта, которые должны пройти 2 и 3 марта, билетов уже не достать. Об этом музыкант сообщил в своем телеграм-канале.

    «До сольных концертов в Санкт-Петербурге ещё месяц, а билетов в кассах, как вы знаете, давно нет — спасибо вам! В связи с этим у меня отличная новость. В Северной столице состоится ещё одно, дополнительное, третье выступление — 31 марта», — говорится в сообщении.

    Все концерты пройдут в БКЗ «Октябрьский». Цена удовольствия — до 6 тысяч рублей. Возрастное ограничение — 6+.

    Кроме того, SHAMAN анонсировал большой гастрольный тур по всей стране и пообещал, что теперь с фанатами своего творчества он будет видеться еще чаще.

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