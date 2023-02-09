SHAMAN даст три мартовских концерта в БКЗ «Октябрьский». На два из них билетов уже нет

Российский исполнитель SHAMAN объявил о третьем, дополнительном выступлении в Петербурге. Якобы на два концерта, которые должны пройти 2 и 3 марта, билетов уже не достать. Об этом музыкант сообщил в своем телеграм-канале.



«До сольных концертов в Санкт-Петербурге ещё месяц, а билетов в кассах, как вы знаете, давно нет — спасибо вам! В связи с этим у меня отличная новость. В Северной столице состоится ещё одно, дополнительное, третье выступление — 31 марта», — говорится в сообщении.



Все концерты пройдут в БКЗ «Октябрьский». Цена удовольствия — до 6 тысяч рублей. Возрастное ограничение — 6+.

