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    Морозно и нескончаемый поток людей. Москва готовитcя к митингу-концерту, на котором ждут Путина

    2015
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    В московском спорткомплексе «Лужники» 22 февраля пройдет большой митинг-концерт. Сообщается, что в мероприятии примут участие ведущие российские музыканты. Возможно, его посетит и президент РФ Владимир Путин. Сейчас идут последние приготовления — за несколько часов до начала там уже собралась огромная толпа.

    Как сообщает MSK1, за два часа до начала митинга-концерта около «Лужников» уже собралась толпа. Судя по видео с места событий, люди держат в руках флаги, а на заднем фоне видны остановившиеся автобусы.

    «Люди продолжают идти к «Лужникам». Кажется, что их поток нескончаемый», — сообщает корреспондент издания.

    Сейчас в районе «Лужников» достаточно морозно — около –15 градусов. Для тех, кто замерз или просто желает выпить горячего чая и немного подкрепиться, работает полевая кухня.

    Как уточняет MSK1, в числе звезд, которые выйдут на одну сцену вместе с Владимиром Путиным, должны быть Олег Газманов, Николай Расторгуев, группа «Любэ», SHAMAN и Николай Басков.

    Об участии Владимира Путина в митинге-концерте сообщали РБК и РИА Новости. На такую информацию в начале февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отвечал: «Пока мне сказать нечего».

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