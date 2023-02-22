Морозно и нескончаемый поток людей. Москва готовитcя к митингу-концерту, на котором ждут Путина

В московском спорткомплексе «Лужники» 22 февраля пройдет большой митинг-концерт. Сообщается, что в мероприятии примут участие ведущие российские музыканты. Возможно, его посетит и президент РФ Владимир Путин. Сейчас идут последние приготовления — за несколько часов до начала там уже собралась огромная толпа.

Как сообщает MSK1, за два часа до начала митинга-концерта около «Лужников» уже собралась толпа. Судя по видео с места событий, люди держат в руках флаги, а на заднем фоне видны остановившиеся автобусы.



«Люди продолжают идти к «Лужникам». Кажется, что их поток нескончаемый», — сообщает корреспондент издания.

Сейчас в районе «Лужников» достаточно морозно — около –15 градусов. Для тех, кто замерз или просто желает выпить горячего чая и немного подкрепиться, работает полевая кухня.

Как уточняет MSK1, в числе звезд, которые выйдут на одну сцену вместе с Владимиром Путиным, должны быть Олег Газманов, Николай Расторгуев, группа «Любэ», SHAMAN и Николай Басков.