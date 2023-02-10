СМИ: В Москве может пройти митинг-концерт после послания президента

В «Лужниках» 22 февраля может пройти митинг-концерт с участием президента РФ Владимира Путина. Об этом 10 февраля сообщает РБК со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждением вопроса. Такую же информацию дает и РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.
По данным РБК, митинг-концерт может рассматриваться как своего рода «продолжение» послания Федеральному собранию. Собеседники уточнили, что выступление президента Путина перед парламентом планируется на день раньше мероприятия — 21 февраля.
Подобную информацию сообщает и РИА Новости: за день до митинга-концерта, 21 февраля, может пройти послание главы государства Федеральному собранию.
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в 2022 году: что известно?
Как писал «Ъ» в декабре прошлого года, послание президента Путина парламенту готовилось, но до масштабной подготовки текста дело так и не дошло. Как рассказал собеседник газеты в администрации президента (АП), послание лучше оглашать, когда станет более понятной обстановка в зоне спецоперации ВС РФ на Украине.