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    СМИ: В Москве может пройти митинг-концерт после послания президента

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    53 комментария

    В «Лужниках» 22 февраля может пройти митинг-концерт с участием президента РФ Владимира Путина. Об этом 10 февраля сообщает РБК со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждением вопроса. Такую же информацию дает и РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.

    По данным РБК, митинг-концерт может рассматриваться как своего рода «продолжение» послания Федеральному собранию. Собеседники уточнили, что выступление президента Путина перед парламентом планируется на день раньше мероприятия — 21 февраля.

    Подобную информацию сообщает и РИА Новости: за день до митинга-концерта, 21 февраля, может пройти послание главы государства Федеральному собранию.

    Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в 2022 году: что известно?

    Как писал «Ъ» в декабре прошлого года, послание президента Путина парламенту готовилось, но до масштабной подготовки текста дело так и не дошло. Как рассказал собеседник газеты в администрации президента (АП), послание лучше оглашать, когда станет более понятной обстановка в зоне спецоперации ВС РФ на Украине.

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    Комментарии 54

    забыл все10 Фев 2023 в 11:24
    одна показуха.
    +0−0
    виноватобама10 Фев 2023 в 11:24
    может про инопланетян расскажут???про гейевропу и Америку я знаю.и наше стремление к миру
    +0−0
    26055936110 Фев 2023 в 11:21
    Бедному двойнику приходится отдуваться за все эти путинские хотелки... а тоже ведь не мальчик, за седьмой десяток перевалило. Пора бы и на покой.
    +1−0
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