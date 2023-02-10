СМИ: В Москве может пройти митинг-концерт после послания президента

В «Лужниках» 22 февраля может пройти митинг-концерт с участием президента РФ Владимира Путина. Об этом 10 февраля сообщает РБК со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждением вопроса. Такую же информацию дает и РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.

По данным РБК, митинг-концерт может рассматриваться как своего рода «продолжение» послания Федеральному собранию. Собеседники уточнили, что выступление президента Путина перед парламентом планируется на день раньше мероприятия — 21 февраля.

Подобную информацию сообщает и РИА Новости: за день до митинга-концерта, 21 февраля, может пройти послание главы государства Федеральному собранию.