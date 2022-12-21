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    «Ъ»: Послания президента Путина парламенту в 2022 году не будет

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    Президентского послания Федеральному собранию в 2022 году не будет. «Предподготовка» к выступлению Владимира Путина велась, но до масштабной работы над текстом дело так и не дошло. Об этом 21 декабря сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

    Как рассказал собеседник «Ъ» в администрации президента (АП), послание лучше оглашать, когда станет более понятной обстановка в зоне спецоперации ВС РФ на Украине. Как отмечает издание со ссылкой на эксперта, президент традиционно говорит о будущем и в обстоятельствах «динамичной повестки» послание действительно стоит перенести.

    По словам источников издания, послание, скорее всего, будет сдвинуто на следующий год.

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