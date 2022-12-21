«Ъ»: Послания президента Путина парламенту в 2022 году не будет

Президентского послания Федеральному собранию в 2022 году не будет. «Предподготовка» к выступлению Владимира Путина велась, но до масштабной работы над текстом дело так и не дошло. Об этом 21 декабря сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как рассказал собеседник «Ъ» в администрации президента (АП), послание лучше оглашать, когда станет более понятной обстановка в зоне спецоперации ВС РФ на Украине. Как отмечает издание со ссылкой на эксперта, президент традиционно говорит о будущем и в обстоятельствах «динамичной повестки» послание действительно стоит перенести.