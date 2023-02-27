Зверская инфляция. Траты петербуржцев на домашних животных за год выросли более чем на треть, и это не предел

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Цены на корма, лекарства и прививки для домашних животных, резко взлетевшие весной 2022 года, продолжают бить по карману петербуржцев. По оценкам участников рынка, расходы на содержание домашних питомцев за год увеличились в среднем на 30–40%. Иностранным товарам не дает дешеветь сохраняющийся дефицит, отечественные дорожают из-за импортной составляющей. Потребители стремятся сократить личную инфляцию за счет перехода на российскую продукцию. Но экспериментировать с импортозамещением готовы не все хозяева.



Здоровье зверей

Импорт ветеринарных препаратов для домашних животных, почти остановившийся весной 2022 года, так и не вернулся к прежним показателям, следует из данных аналитической компании RNC Pharma. По итогам прошлого года объем ввоза упал на 9,1%. Список стран-поставщиков тоже сокращался. За год с рынка ушли 11 поставщиков. Всего ветеринарные препараты импортировали 96 компаний из 39 стран, тогда как годом ранее из 43.

Поставки вакцин для домашних животных по итогам 2022 года просели сразу на 31,6%. Сам показатель в количественном и денежном выражении для этой категории RNC Pharma не приводит. Но всего (с учетом препаратов для сельскохозяйственных животных) в страну ввезли 7 млн упак. ветеринарных вакцин на 15,9 млрд рублей. Число доступных торговых марок за год практически не изменилось. Импорт просел из-за перебоев с препаратом «Нобивак» от MSD (ветеринарное подразделение компании Merck. — Прим. ред.), отгрузки которого за год сократились на 75%, отмечают аналитики. Если в 2021 году препарат компании для кошек и собак от этого производителя отгружался в Россию ежемесячно, то в марте 2022 года поставок не было вообще, а в июне, июле и октябре они носили чисто символический характер. Продукцию замещали препараты чешской «Биовета».



Российские компании нарастили выпуск вакцин и в общей сложности произвели 14,28 млрд доз для всех видов животных (в 2021 году — 13,94 млрд доз). Но львиная доля продукции — более 99% — пришлась на препараты для птиц. В категории анестетиков домашним питомцам повезло больше. В частности, «Московский эндокринный завод» в прошлом году начал производить обезболивающие препараты для собак и кошек — с их поставками прошлой весной также были большие сложности.



Как результат сохраняющегося дефицита траты на лечение домашних животных продолжают расти. На Росстате пока доступны данные за 10 месяцев 2022 года. Согласно официальной статистике, в Петербурге в годовом выражении стоимость приема ветеринара подскочила на 18,6%.



Вакцинация и вовсе подорожала на рекордные 54%. Причем, судя по графику, самые резкие скачки случились в марте и октябре. Тогда на фоне начала СВО и объявления частичной мобилизации возник ажиотажный спрос на иностранные прививки от бешенства. Хотя Россельхознадзор утверждает, что для путешествия с питомцем за границу подойдет любая вакцина, на практике хозяева предпочитают не рисковать и использовать импортные препараты.



Врачи подтверждают, что хотя острого дефицита уже нет, цены не думают снижаться. «Это те цифры, которые есть на самом деле», — комментирует данные Росстата Владимир Сотников, председатель Санкт-Петербургского Ветеринарного общества, главный ветеринарный врач Ветеринарной клиники неврологии, травматологии и интенсивной терапии. По его словам, проблемы с иностранными анестетиками, которые наблюдались прошлой весной в основном решены. Но сохраняется дефицит импортных вакцин. «Полтора два месяца вообще нечем было прививать, пытались завозить левые партии. Затем препараты появились, но стали сильно дороже — до двух раз цена увеличилась», — комментирует он.



Собак и кошек можно вакцинировать от бешенства бесплатно в районных ветклиниках, говорит руководитель «Сети ветеринарных клиник» Оксана Валеева. По ее словам, в начале года был дефицит препаратов и приходилось заранее бронировать дозы. Сейчас ситуация нормализовалась. «Логистику стараются переделывать, ориентируемся на азиатский рынок», — отмечает она. Российские производства тоже увеличивают выпуск, но до полного импортозамещения нужно еще «год-полтора потерпеть», говорит она.

Отечественные препараты на рынке есть, но не все ими готовы прививаться, отмечает Владимир Сотников. Дело даже не в риске невыезда с питомцем за границу. «Большинство просто не доверяет из-за плохого опыта использования отечественных вакцин 15–20 лет назад. На своих собаках не очень хочется пробовать», — комментирует врач. Впрочем, для исчезнувшей продукции есть альтернативы из других стран и других производителей.



Стоимость осмотра растет, поскольку в нее закладываются другие издержки клиник.

«Цены поднялись, доллар скакнул, а обратно не вернулись», — комментирует Владимир Сотников. Закладываются в стоимость и возможные риски. «Цены подняли на страхе — как дальше жить будем», — добавляет он. Впрочем, в этом году большого подорожания не будет. И увеличение цены ветклиники компенсируют скидками.

Зверский аппетит

Расходы на содержание домашних питомцев за год увеличились в среднем на 30–40%, оценил в январском номере журнала «Ветеринария и жизнь» руководитель Европейского ветеринарного центра (EVC) Алексей Маловатский. Львиную долю трат на содержание собаки составляет корм. Сейчас на пса среднего размера тратится примерно 7–10 тыс. рублей в месяц, а на крупного — почти в два раза больше, оценил в беседе с изданием советник президента Российской кинологической федерации (РКФ) Евгений Купляускас.



Сухие корма для домашних животных вошли в десятку непродовольственных товаров, которые сильнее всего подорожали в течение 2022 года. Как следует из данных Росстата, если в начале прошлого года кило пищи для питомца стоило в Петербурге в среднем 238,46 рублей, то в начале января 2023 года уже 322,9 рублей (+35%). Инфляция заметно разогналась. Для сравнения за 2021 год цены увеличились на 14%. С начала 2023 года по 20 февраля продукция подорожала еще на 1,2%.



Одним из драйверов подорожания стал дефицит импортной продукции. Так, весной 2022 года из-за обвала рубля и нарушения логистических цепочек, некоторые позиции исчезли из продажи. Самые популярные из иностранных марок еды для кошек и собак от Mars и Nestle производятся в России. Но в частности американский производитель кормов Purina (входит в Nestle) заявил, что на неопределенный срок прекращает производство и продажу ряда позиций. В результате владельцы питомцев, которым требуются диетические и лечебные корма, бросились скупать эти товары про запас, а стоимость того, что осталась в наличии резко подскочила — сначала в опте, а потом и в рознице.



По итогам прошлого корма для кошек и собак в зависимости от бренда выросли в цене от 10 до 40%, говорит Сергей Иванов, директор по маркетингу ретейлера Petshop. В начале весны резко подорожала импортная продукция, но затем цены откатились вслед за укреплением рубля и стабилизацией цепочек поставок.

Российская продукция была дешевле изначально и подорожала не так заметно, так что многие потребители перешли на нее. К примеру, продажи собственного бренда ретейлера Florida растут «в геометрической прогрессии», отмечает топ-менеджер. Люди ищут замену не только из-за цены, но также опасаясь повторения перебоев с иностранной продукцией, подчеркивает он. Сложности с импортом наметились еще до СВО — летом 2021 года Россельхознадзор наложил на ввоз кормов из ряда стран из-за наличия в них ГМО.

Крупные иностранные игроки остались на рынке, хотя и вывели часть продукции из ассортимента. Дефицита кормов как такового сейчас нет, хотя в категории ветеринарных кормов у ряда импортных позиций все еще нет аналогов, признает Сергей Иванов. Но и здесь идет импортозамещение: сам Petshop, к примеру, запустил профилактические линейки.



Однако наладить собственное производство в короткие сроки тоже не так просто, объяснял «Фонтанке» Марат Тахауров, дистрибьютор немецких кормов Mera в России, Белоруссии и Казахстане и производитель торговой марки Statera, российские производители сталкиваются с дефицитом технологий и не справляются со своевременным ответом на повышенный спрос. На рост цен также влияют скачки стоимости сырья, повышение кредитной ставки и ажиотажный спрос.

У хозяев кошек еще одна заметная статья расходов — товары по уходу, в частности наполнитель для лотков. Часть зарубежных брендов наполнителей для кошачьих туалетов ушла из России, но в этой категории начинают появляться новые отечественные аналоги, активизировались турецкие производители, говорит директор по маркетингу Petshop.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

