И принесли к нему зайку... Ветеринары плачут по импортным лекарствам

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Поделиться Поделиться





О том, что частную ветеринарию ждут тяжелые времена, заявили уже многие специалисты. Однако ученые мужи от ветеринарии уверяют, что замена импортным анестетикам есть, и даже ближе, чем кажется, — у отечественных производителей их десятки наименований. Правда, некоторые из них относятся к разряду наркотических средств, и чтобы применять их, нужно получить соответствующую лицензию. Те, кто этого не сделал, просто «лодыри, оперирующие на коленке».

Шеф, все пропало

Жалуются на отсутствие «Золетила» и «Телазола» едва ли не в каждой ветеринарной клинике Петербурга, с которой удалось поговорить «Фонтанке». «Ситуация плачевная, альтернативы этим препаратам нет», — сетуют в клинике «Синий крест». Пока что там выкручиваются тем, что потрошат старые запасы, но что будут делать, когда закончатся и они, не знают.



Вторят им и в клинике «Два сердца»: дефицит анестетиков есть, а поставщики не дают сколько-нибудь вразумительных ответов о том, появятся ли они вообще.

«Заменить импортные анестетики может российский препарат, но он относится к наркотическим, и для того, чтобы его применять, клиника должна иметь лицензию. По городу таких единицы, у остальных — нет альтернативы», — рассказала «Фонтанке» главврач «Двух сердец» Ольга Николаева, ее клиника тоже держится на запасах, которых едва хватит на несколько месяцев.

Нервная обстановка даже в клинике Ленинградского зоопарка: «Золетила» и «Телазола» у поставщиков нет. К счастью, там успели подостлать соломки и закупили анестетики для животных впрок: «Что делать дальше, не знаем, надеемся, что поставки возобновятся».

Подтвердили аховую ситуацию с импортными анестетиками и в Государственной ветеринарной службе Петербурга, но ответить на вопрос «Фонтанки», как будет решаться проблема с поставками, не смогли.

Не достать «Золетил» и «Телазол» и в интернет-аптеках. Сайт «Еаптека» торговал «Золетилом» по цене 3085 рублей, но сейчас его в продаже нет. Нет информации о наличии препарата в справочной службе Петербурга «Экми». На сайте e-vetapteka препарат продавали по 3468 рублей, но сейчас нет его и там. «Внимание! В связи со сбоями в работе поставщиков наша аптека временно не отпускает товар!» — сообщается красной строкой на сайте.



Признаются в своем бессилии и на сайте «Справмедика»: «В аптеках города нет в наличии. В интернет-аптеках нет в наличии».

Что такое «Золетил» и «Телазол»

В одном 5-миллилитровом флаконе французского «Золетила» содержится два действующих вещества. Одно оказывает выраженный обезболивающий эффект, другое — усиливает его действие и расслабляет мускулатуру.

«Телазол» — тоже комплексный препарат, в его составе — те же вещества. Производят его в Америке в виде раствора в дозировке 100 мг.

Почему ветеринары так хвалили именно эти импортные препараты и жалуются, что им нет адекватной замены?

На этот вопрос ответил частнопрактикующий ветеринар Ансар Шарипов.

«Потому что их было выгодно закупать. Одного флакона «Золетила» хватает очень надолго. Мне оптовики привозили его по 3,5 тысячи. После начала спецоперации на Украине поставщики стали его предлагать по 15 тысяч рублей. Я сразу же позвонил в розницу — там они были по 4 тысячи, и я закупил «Золетил» на год вперед», — рассказывает ветеринар.



Расходуется «Золетил» действительно экономно. При малых хирургических вмешательствах, говорится в инструкции по применению, кошкам его вводят 10 мг на килограмм веса, собакам до 15 мг/кг. Если нужно обезболить животное на более длительный срок при обширных и болезненных хирургических вмешательствах — вводят 15 и до 25 мг/кг соответственно. То есть, например, для проведения обширных операций собаке одного флакона «Золетила» хватит на 10 раз.

Если вмешиваться по мелочи, то и того больше: «Действует через 1 минуту, оперирую 15 минут. Хватает на 50–100 кошек, 20–30 собак одним флаконом», — раскрывает тонкости ветеринарной арифметики Ансар.

Сам он на всякий случай купил еще и отечественный препарат «Медитин». Он выпускается во флаконах по 10 миллилитров, отпускают его по цене в среднем по 1300 рублей. Одного флакона, говорит Ансар, хватает на 10–20 кошек.

Если взять стоимость инъекции в расчете на одну кошку, французский «Золетил» обходится на треть дешевле, чем отечественный «Медитин».



Не так страшен черт, как его малюют

Решил отыскать в продаже «Золетил» или «Телазол» и журналист «Фонтанки». Удача улыбнулась с третьей попытки. По счастливой случайности на складе компании Global-vet нашелся «Телазол». Правда, его отпускная цена с момента начала спецоперации на Украине с 2300 рублей выросла в полтора раза.

«Перебои с ним уже недели полторы-две. Его немного пришло, сейчас осталось всего три флакона, цена на него стоит 3286 рублей, но надо во время оформления заказа смотреть — она может внезапно измениться. На прошлой неделе он стоил на 50 рублей дешевле», — сказали кол-центре компании.

Но ведь есть!

Ученые уверяют: препараты на замену «Золетилу» и «Телазолу» на отечественном рынке есть.

«При оперативном вмешательстве на конечности можно использовать блокаду нервов, эпидуральную анестезию, «Изофлуран», ветеринарный "Пропофол"», — говорит Александр Лунегов, завкафедрой фармакологии и токсикологии Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины.



Причину ступора, в который впали ветеринары с исчезновением «Золетила» и «Телазола», Лунегов видит в «замыленности» практикующих ветеринаров.

«Отечественные препараты для анестезии есть. Дело в том, что многие ветеринарные врачи, когда приходят обучаться, из года в год одни и те же препараты используют, ну и привыкают к ним. Но ведь нужно знать, какие препараты отечественного производства есть. Сейчас они будут пересматривать свои привычки в использовании анестетиков. Замена найдется в любом случае», — говорит завкафедрой фармакологии.

Как получить лицензию

Однако десяток ветеринарных клиник, которые опросила «Фонтанка», назвали исчезновение импортных анестетиков нерешаемой проблемой. И только одна из них отметила — отечественные препараты для анестезии есть, но они включены в перечень наркотических, и работать с ними может лишь лицензированная ветеринарка.

В Петербурге более полусотни ветеринарных клиник, и только 9 из них, по данным Росздравнадзора, имеют лицензию на оборот наркотических препаратов.



Что же мешает остальным клиникам получить лицензию и спокойно оперировать собак и кошек?

На самом деле, ничего сложного в этом нет, рассказал «Фонтанке» Арсений Геласимов, один из учредителей петербургской «Ветеринарной клиники неврологии, травматологии и интенсивной терапии».

«Нужно оборудовать помещение площадью 3 квадратных метра с бетонной либо кирпичной стеной и приваренными к ней решетками, поставить дверь третьего класса защиты, оборудовать холодильником и сейфом и заключить договор на его охрану, достаточно «тревожной кнопки». После того как вневедомственная охрана выдаст акт, что помещение соответствует требованиям по хранению наркотиков, вас проверит наркоконтроль. С заключениями вы идете в комздрав и через месяц становитесь обладателем лицензии, она выдается бессрочно», — рассказал технологию Арсений Геласимов.

Одной из причин, почему ветеринары не заморачиваются получением лицензии, Геласимов назвал нежелание вкладываться в развитие бизнеса.

«От получения лицензии ветеринарные клиники удерживает лень. Кроме того, придется нести затраты на оборудование помещения и его охрану, но это не так много. Проблема в том, что испокон веков ветеринары пытаются сэкономить деньги. Но ведь эти затраты должны быть включены в стоимость ветеринарных услуг. Когда люди пытаются обойтись минимальными вложениями и делать все на коленках, в том числе и операции без обезболивания, проводить диагностику на плохой технике, то получаются дешевые услуги не очень хорошего качества. И все это выходит боком — клиент не получает здоровое животное, и врач не может получить результат, который хотел бы, и денег нет», — говорит Геласимов.

Кроме того, считает он, не каждая клиника может себе позволить, да и не должна, высококлассного хирурга, который будет проводить сложные операции, для которых нужны наркотические препараты.

«Наркотики применяются при длительных операциях на мозге, полостных онкологических или когда у животного политравмы после ДТП, например. Кастрация кота или собаки не требует серьезных препаратов, достаточно «Пропофола», он свободно продается. Это не значит, что клиника, которая занимается кастрацией, плохая — она занимает свою нишу, и это нормально».

Такого же мнения придерживается и Кирилл Племяшов, ректор СПбГУВМ.

«Есть прекрасный отечественный препарат «Кетамин», который по составу практически не отличается от «Золетила» и «Телазола», но от него меньше побочных эффектов, к тому же он на порядок дешевле — стоимость порядка 200 рублей. Есть и ингаляционный наркоз, в его составе нет наркотических веществ.

Отсутствием импортных анестетиков возмущаются те клиники, которые не хотят выполнять требования для обеспечения ответственного хранения наркотических средств и за счёт пациентов переплачивают за импортные препараты. «Кетамин» успешно применялся и ранее, 15 лет назад. Нельзя исключать, что в свое время американский и французский препараты были пролоббированы в Минсельхозе».

Несколько лет назад ветеринарная отрасль уже оказалась в центре скандала, связанного с анестезией. Выяснилось, что даже при сложных операциях животным многие клиники кололи препараты, которые не уменьшали их чувствительность к боли и не усыпляли, а только обездвиживали и мешали адекватно реагировать. Это нередко приводило к гибели четвероногого пациента.

Более того, те ветеринары, которые при хирургическом вмешательстве использовали «Кетамин», балансировали, как на лезвии бритвы, между уголовной статьей «Жестокое обращение с животным» и Законом «О незаконном обороте наркотиков»: с 1998 года в перечне Минсельхоза разрешенных в ветеринарии препаратов для анестезии попросту не было. Однако в 2004 году правительство все же дало добро на использование «Кетамина» при операциях на животных.

Диана Насырова, директор Национальной ветеринарной палаты, проблему с дефицитом лекарственных препаратов тем не менее подтверждает и оптимизм некоторых национальных производителей, которые заявляют, что готовы заместить 100% лекарственных препаратов в кратчайшие сроки, не разделяет.

«По нашим сведениям, ветеринарные клиники имеют небольшой запас препаратов от 1 месяца до 5–6 месяцев (в зависимости от величины клиники и наименования препарата). У некоторых зарубежных препаратов заканчивается регистрационный срок, и в текущих условиях выезд инспекторов Россельхознадзора куда-то в зарубежные страны для проверок, очевидно, невозможен. Это может стать серьезной проблемой, — опасается Диана Насырова. — Например, под угрозой сейчас препарат «Онсиор», который применяется для лечения воспалительных и болевых синдромов различного происхождения, в том числе являющихся последствиями хирургического вмешательства у собак и кошек».

На самом деле, говорит директор Национальной ветеринарной палаты, дело не только и не столько в этих конкретных препаратах, а в системе нормативного регулирования, которая не позволяет ветеринарным врачам спокойно работать и оказывать медицинскую помощь своим пациентам в полном объеме.

Наталья Вязовкина, Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

