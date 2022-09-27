Коты и собаки станут невыездными. В петербургских ветклиниках заканчивается иностранная вакцина

Фото: Наиль Фаттахов/ТАСС Поделиться Поделиться





Планирующие отъезд петербуржцы в экстренном порядке готовят к релокации своих домашних животных. Если в мирное время прививка от бешенства хозяевами кошек и собак воспринималась как рекомендация, то теперь без иностранной вакцины перевести хвостатого за границу не получится. Тем временем в ветклиниках Петербурга подсчитывают остатки препаратов и говорят, что пополнение запасов теперь задача со звёздочкой.



Петербурженка Алина нашла щенка в Сербии, пёс Милош переехал в Россию уже с сербским паспортом и иностранными прививками. Хозяйка хотела, чтобы питомец сохранил статус «выездного» и стала искать, в какой ветклинике можно поставить иностранную прививку от бешенства.



«В домовых и соседских чатах собачников прошла информация, что вакцин нигде нет. В ветклинике Сотникова, одной из самых известных в городе, подтвердили, что вакцин нет. Но при этом рассказали, что может быть в городских ветстанциях», — отметила Алина.



В одном из чатов в «Телеграме» появилась информация, что вакцина есть в небольшой клинике рядом с домом петербурженки. «Неделю назад сделала прививки, попросив именно иностранную. Так что лучший способ — спросить соседей, возможно, обратиться в горветклиники», — добавила петербурженка.

В ветклинике доктора Сотникова подтвердили, что иностранных вакцин от бешенства нет ни в одном из филиалов. «Пока не было даже информации, когда может появиться. Попробуйте более маленькие клиники обзвонить, может быть, у них есть», — сказали в колл-центре для клиентов.



Корреспондент «Фонтанки» обзвонил несколько районных ветклиник, которые входят в состав государственной ветеринарной службы Санкт-Петербурга. Иностранную вакцину от бешенства для собак удалось найти в Выборгском районе. Получить её сможет только владелец животного, прописанный в этом районе. Препарат ставится в рамках госзадания бесплатно.

Паузу в поставках иностранной вакцины подтвердил в разговоре с «Фонтанкой» начальник управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрий Андреев. Он отметил, что зарубежные препараты для собак скоро поступят, а вот для кошек ожидаются только отечественные.



«Сбои связаны с текущей экономической и политической ситуацией, которая повлияла даже на эту работу. Мы надеемся, что наши контрагенты смогут поставить иностранную вакцину, но российская не хуже заграничной, — сказал Андреев. — Параллельный и серый импорт подразумевает более сложную логистику и более длительные временные отрезки между отправкой и получением».



Генеральный директор сети клиники «Ветус» Светлана Казакова отметила, что у учреждения заключены контракты с официальными поставщиками. В распоряжении специалистов есть препараты из Нидерландов и Франции, однако только для собак.



«Сложно ввезти, потому что импорт фактически перекрыт, и соответственно, кто закупился — тот молодец, — сказала Казакова. — С отечественной вакциной проблем нет. То есть если вы беспокоитесь, что ваше животное заболеет и вам нужно сделать профилактическую вакцину, то, пожалуйста, приходите. Если вам нужна вакцина для выезда, то, значит, надо поискать».

Ветеринарный врач Фёдор Смаглий работает в частном порядке. В феврале ему удалось приобрести крупную партию иностранной вакцины, но сейчас она подходит к концу. «У меня в холодильнике осталось четыре дозы для кошек, сегодня я уколю три. Кому повезёт, выхватит последнюю. Дальше я не знаю, что будет. Сейчас у меня человек в Белоруссии ищет вакцину, второй ищет в Турции, третий — в Казахстане», — сказал он.



Вакцинацию от бешенства проводят строго после чипирования. При этом препарат ставят не позднее чем за 20 дней до даты пересечения границы (этот промежуток может меняться в зависимости от правил страны, куда вы въезжаете). Одновременно с вакцинацией против бешенства животным делают прививки от инфекций. Они как раз есть в распоряжении петербургских клиник, которые обзвонила «Фонтанка». Подробнее о том, как вывезти животное за границу, читайте в инструкции «Фонтанки».

О дефиците лекарств для животных СМИ писали ещё в июле. Тогда речь шла об исчезновении иностранных анестетиков, вакцин и гормональных препаратов. Зоозащитники отмечали, что животных, которых не удалось вывезти за границу, начали выбрасывать.



Исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) Семён Жаворонков отмечал, что тотального дефицита в отрасли нет. Проблема возникла на фоне нового законодательства. С 1 июля производители должны размещать вакцинные штаммы на территории России для проверки, иначе их продукт уберут с рынка. По словам Жаворонкова, большая часть зарубежных компаний этого не сделала из-за разрыва логистических цепочек.



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

