Пустите Жучку в Европу. Как поехать в отпуск за границу с домашним животным

Открытие границ спровоцировало бум обращений петербуржцев за шенгенскими визами. «Фонтанка» помогает путешественникам пройти квест: вывезти песика или котика на финские озера, эстонские хутора, а то и вообще в эмиграцию.



Фото: Seth Wenig AP/TASS Поделиться Поделиться





Даже у многих из тех, кому поездки за рубеж не в новинку, за последние пару безвыездных лет появились домашние питомцы. И вопрос, как вывезти животное за границу, становится актуальным.

Реально ли это, или проще поискать, кому доверить зверушку на время отпуска?



Те, кто часто ездит в Европу с домашними животными, довели это процесс почти до автоматизма. На всю подготовку к поездке уходит максимум час. Там нет ничего сложного. Трудно только в первый раз.

Что реально необходимо?

В первую очередь — микрочип и ветеринарный паспорт. Если до сих пор у вашей собаки или кошки их не было — сделайте это обязательно. Дешевле всего — в районной ветеринарной клинике. Причем в любой, к прописке привязки нет.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Смысл обращаться именно в «свою» — в том, чтобы сделать бесплатным второй «мастхэв» — прививку от бешенства. По городской программе при прописке хозяина, указанного в ветпаспорте животного, на территории Петербурга собак от бешенства колют бесплатно. Кошек — за деньги. Стоит около тысячи рублей.



Можно ли без прививки?

Без отметки о прививке от бешенства вас в ту же Финляндию не пустят. Есть правило, которое сложно формулируется, но в жизни очень понятное. Ввозить собаку в ЕС можно не раньше чем через 21 день после прививки и не позже чем через год. Если ежегодная ревакцинация делается до истечения годичного срока, перерыв в 21 день не требуется.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Смысл в том, что в животном должны постоянно присутствовать антитела к бешенству. Они развиваются на 21-й день после прививки и считаются активными год. Если успеть уколоть зверя, пока они еще не исчезли, заново ждать, пока они появятся, не надо.



Имейте в виду, щенков до 3 месяцев колоть от бешенства нигде не будут, а значит, им никак не удастся попутешествовать. Как правило, перед прививкой надо будет дать животному глистогонное и подождать несколько дней эффекта. С учетом правила о 21 дне, на круг выходит, что даже если все сделано очень правильно, щенков и котят младше 4 месяцев вывезти за границу вообще нереально.

Какие еще прививки?

Если едете в Финляндию — таблетка от глистов и от блох с клещами для собаки. Не позже чем за три дня до пересечения границы. Кошкам — не обязательно, но в ветклинике предложат сделать «на всякий случай». На ваше усмотрение.



В некоторых странах требуются прививки не только от бешенства, но и от других болячек. Лучше всего сразу предупредите ветеринара, что едете за границу, — он в курсе, что именно колоть. Бывают универсальные препараты. К примеру, «Фелиген CRP» для кошек (от калицивироза, ринотрахеита и панлейкопении) или «Каниген DHAppi» для собак (сразу от чумки, инфекционного гепатита, аденовирусной инфекции, парагриппа, парвовирусного энтерита и лептоспироза).



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Почти наверняка, если вы регулярно (раз в год) водите животное делать прививки, все перечисленное у него уже есть в ветпаспорте (проверьте). Если нет — сделайте. Запоминать это все не обязательно — ветеринары и без вас знают, что надо колоть.



Однако все эти сложности потребуются для поездок только в некоторые страны вроде Израиля. Но там все очень непросто не только у собак. В старой доброй Финляндии просят только прививку от бешенства (для всех животных) и от глистов и блох для собак.

Что еще может потребоваться?

В ряде стран в дополнение к прививке от бешенства могут потребовать сделать тест на антитела к нему — проверить, действительно ли прививка сделана нормально. Но в большинстве случаев нас это не касается: Россия все еще остается для Евросоюза страной с низким риском по бешенству.



Однако те же финны периодически проводят выборочное тестирование собак на антитела. В 2019 году опубликовали отчет о том, что почти у половины из них этих антител нет — даже несмотря на то, что в их ветпаспортах стояли отметки о прививке. Так что сейчас существует рекомендация делать перед въездом тест, но это все еще не обязательно.



К слову, с прошлого года США включили Россию в список из 116 стран, неблагополучных по бешенству, и полностью запретили ввозить собак. Надо ли заранее получать разрешение на ввоз животного?

Это правило действует в нескольких странах, к примеру в Израиле — не позже чем за 48 часов до прилета. Куда надо писать, подробно написано на сайте ветеринарного ведомства Израиля.

В Европе, а также в странах СНГ таких строгостей нет.

Как получить нужные документы для вывоза животного?

Самое простое — идти в районную ветклинику. Там точно знают, какие именно нужны документы. Если нет, можно им подсказать: справка по форме № 1.

Вас спросят, в какую страну вы едете и в какой город, каким транспортом, если на машине — ее госномер. Это нормально.



В справку вносятся данные о прививках и об антигистаминном препарате (принятом не ранее чем за 5 дней до поездки). Как правило, это «Дронтал».



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Перед этим ветеринар должен осмотреть животное и поставить отметку об этом в ветпаспорте.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Также в справке указывается номер микрочипа. Как вы понимаете, если чего-то из этого списка у зверушки нет, справку получить не удастся.

Что дальше делать с этой справкой?

Справка написана по-русски, и иностранные ветеринары в ней ничего не поймут. Так что ее надо обменять на сертификат международного образца.

Если два пути. Первый — отправиться в Пулково (раньше можно было на Финляндском вокзале и на Морском вокзале) и обменять справку на сертификат прямо в Петербурге. Предварительно найти в интернете, где там искать ветеринаров. Подсказка: это на первом этаже (где прилеты) справа — за ирландским пабом.

Если вы летите в теплые страны (а ни в какие другие сейчас особо и не полетаешь), это идеальный вариант

Но если вы едете на машине, скажем, в Финляндию или Эстонию, куда проще обменять справку из ветклиники на международный сертификат прямо на границе.



Что происходит на границе?

Как подъедете к российскому пункту пропуска, надо до (!) паспортного контроля сходить к ветеринарам. Разумеется, если вы еще не поменяли справку на сертификат в Пулково.



Проще всего остановить машину метров за 30 до будок паспортного контроля, найти глазами первого попавшегося человека в форме и спросить: где тут ветеринары? Это нормальный вопрос, на вас не будут смотреть как на идиота, а просто покажут, куда идти. К примеру, в Брусничном надо войти в здание вокзала с торца здания и пройти несколькими запутанными коридорами. А в Светогорске надо пройти вправо от будок — через шлагбаум в здание грузового терминала. Короче, один раз найдете — потом все понятно будет.

Кстати, в отличие от Пулково, в котором обмен делают только до 20:00, на границе это можно сделать круглосуточно.

У ветеринара надо сказать: «Вот, у нас собачка/кошечка/хорек. Дайте сертификат». Ну или ничего не говорите, а молча суньте ему ветпаспорт и справку из ветклиники. Там таких, как вы, за день несколько десятков, и всем от ветеринара только одно и нужно. Ваш загранпаспорт, виза и ничего такого ему не понадобится.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На оформление может потребоваться время. Минут 10–15. Это нормально. По итогу вам дадут сертификат европейского образца, а справку из ветклиники заберут. Все. Уходите.

Что делать на той стороне?

На той стороне сперва надо пройти паспортный контроль, а затем — уже за окошками с пограничниками отыскать окно таможни. Сидящему в нем человеку надо улыбнуться и сказать: «Койра» (собака) или «Кисса» (кошка) и протянуть сертификат, ветпаспорт и свой паспорт.

Человек в окошке будет очень долго все разглядывать и читать все, что там написано. Затем он попросит своего специально обученного коллегу выйти посмотреть на вашу животинку. От вас ему нужен только предъявленный холкой вперед зверь — чтобы считать у него номер чипа.

Конец.

Какие могут быть сложности?

Иногда финны докапываются до того, что животному слишком жарко в вашей машине (и просят включить кондиционер) или слишком холодно (в багажнике зимой, например). Просто сделайте то, что вас просят, и улыбнитесь.

Больше никаких трудностей в голову не приходит.



А! В теории на российской границе вы можете задекларировать свое животное. Припомнить, когда это в последний раз потребовали сделать, не получается. Но на обратном пути такой вопрос возникнуть может. Так что если вы оцениваете своего зверя в какую-то приличную сумму, потратьте пять минут, заполните декларацию. Это ни к чему не обязывает. Ну или прямо говорите, что его цена — ноль рублей. Скорее всего, вам поверят на слово.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»