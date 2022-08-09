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    Purina остановила производство и продажу в России кормов Friskies, Gourmet и Darling Dog

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    Американский производитель кормов для кошек и собак Purina (входит в концерн Nestle) заявил, что на неопределенный срок в России прекращается производство и продажа некоторых видов кормов для кошек и собак.

    Так, сложности у компании возникли с кормами Friskies, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog, сообщает 9 августа ТАСС. Продажи кормов Purina One, Purina One Dog, Felix, Proplan продолжатся.

    Purina объяснила случившееся трудностями с логистикой и поставками.

    11 марта этого года швейцарская компания Nestle объявила о приостановке поставок своей продукции в Россию. Исключением стали товары первой необходимости, такие, как детское и специализированное питание, каши и лечебные корма для животных. Помимо этого, компания приостановила экспорт своей продукции из России.

    Nestle сообщала о заморозке инвестиций и рекламы в РФ, но говорилось, что российские фабрики компании продолжают работать в штатном режиме. Nestle в РФ принадлежат семь производственных площадок.

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