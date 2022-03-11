Nestle прекратила поставлять в РФ продукты, кроме товаров первой необходимости

Один из крупнейших мировых производителей продуктов питания и напитков — швейцарская компания Nestle — объявила о приостановке поставок своей продукции в Россию. В том числе россияне останутся без кофе Nespresso.



Исключением станут товары первой необходимости, такие как детское и специализированное питание, каши и лечебные корма для животных, передает 11 марта «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании. Под брендом Nespresso, который попал в список приостановки импорта, выпускаются капсульные кофемашины и кофейные капсулы.