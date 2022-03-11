Nestle прекратила поставлять в РФ продукты, кроме товаров первой необходимости

Один из крупнейших мировых производителей продуктов питания и напитков — швейцарская компания Nestle — объявила о приостановке поставок своей продукции в Россию. В том числе россияне останутся без кофе Nespresso.
Исключением станут товары первой необходимости, такие как детское и специализированное питание, каши и лечебные корма для животных, передает 11 марта «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании. Под брендом Nespresso, который попал в список приостановки импорта, выпускаются капсульные кофемашины и кофейные капсулы.
Помимо этого, компания приостановит и экспорт своей продукции из России. Исключением станет поставка товаров первой необходимости, вроде детского питания, в страны СНГ.
Ранее Nestle сообщала о приостановке инвестиций и рекламы в РФ, но говорилось, что российские фабрики компании продолжают работать в штатном режиме. Nestle в РФ принадлежат семь производственных площадок.
«Как продовольственная компания и работодатель мы осознаем ответственность за более 7 тысяч сотрудников, большинство из которых являются жителями страны. Мы продолжим делать все возможное, чтобы обеспечивать население необходимыми и безопасными продуктами питания», — цитирует сообщение компании «Интерфакс».