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Nestle прекратила поставлять в РФ продукты, кроме товаров первой необходимости

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Один из крупнейших мировых производителей продуктов питания и напитков — швейцарская компания Nestle — объявила о приостановке поставок своей продукции в Россию. В том числе россияне останутся без кофе Nespresso.

Исключением станут товары первой необходимости, такие как детское и специализированное питание, каши и лечебные корма для животных, передает 11 марта «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании. Под брендом Nespresso, который попал в список приостановки импорта, выпускаются капсульные кофемашины и кофейные капсулы.

Помимо этого, компания приостановит и экспорт своей продукции из России. Исключением станет поставка товаров первой необходимости, вроде детского питания, в страны СНГ.

Ранее Nestle сообщала о приостановке инвестиций и рекламы в РФ, но говорилось, что российские фабрики компании продолжают работать в штатном режиме. Nestle в РФ принадлежат семь производственных площадок.

«Как продовольственная компания и работодатель мы осознаем ответственность за более 7 тысяч сотрудников, большинство из которых являются жителями страны. Мы продолжим делать все возможное, чтобы обеспечивать население необходимыми и безопасными продуктами питания», — цитирует сообщение компании «Интерфакс».

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Комментарии (16)

Alex000
Ставлю на Mars следующими.
***_555
Всё меньше восторженной ваты в комментах к подобным новостям.
Evil_Dogooder
Нестле, кстати, очень мерзкая корпорация сама по себе. Подсаживает женщин из бедных стран на детское питание вместо грудного молока, скупает водные скважины и перепродаёт воду. Как-то их гендир высказался, что мол нету у людей такого безусловного права как доступ к питьевой воде.
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