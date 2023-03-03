В массовом ДТП на «Скандинавии» погиб человек

Массовая авария в Выборгском районе Ленинградской области привела к гибели одного человека. Об этом 3 марта сообщает 47news, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Предварительно известно, что ДТП произошло 3 марта приблизительно в 16:30 на 126-м километре трассы «Скандинавия», у посёлка Толоконниково. Там столкнулись легковые Mercedes, Skoda, Volkswagen Passat и автобус «ПАЗ».