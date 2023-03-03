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    В массовом ДТП на «Скандинавии» погиб человек

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    Массовая авария в Выборгском районе Ленинградской области привела к гибели одного человека. Об этом 3 марта сообщает 47news, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

    Предварительно известно, что ДТП произошло 3 марта приблизительно в 16:30 на 126-м километре трассы «Скандинавия», у посёлка Толоконниково. Там столкнулись легковые Mercedes, Skoda, Volkswagen Passat и автобус «ПАЗ».

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    В дорожной полиции сообщили, что Mercedes мог въехать в машины, остановившиеся на светофоре. Согласно кадрам с места аварии, кузов немецкого купе был сильно повреждён. Спасателям пришлось разрезать крышу, чтобы достать водителя и пассажиров.

    На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

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