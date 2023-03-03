В московской школе старшеклассница ударила подростка ножом

«Установлено, что между несовершеннолетними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты», — говорится в сообщении СК.

Ножом его ударила старшеклассница, с которой пострадавшего связывают непростые отношения.

Как сообщает Следственный комитет столицы, 3 марта колото-резаное ранение получил 13-летний ученик школы в районе Зюзино. В прокуратуре уточнила, что мальчик учится в седьмом классе.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах школьного конфликта на юго-западе Москвы, который закончился перочинным ножом в спине семиклассника.

Пострадавшего доставили в больницу. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская уточняет, что угрозы для его жизни и здоровья в настоящее время нет. Школьница даёт показания о причинах, которые побудили её ударить в спину.

Она на три года старше подростка, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По предварительной информации агентства, конфликт случился из-за навязчивых ухаживаний школьника.

18 февраля стало известно, что из больницы выписали пятиклассницу лицея в Химках, получившую около ста ножевых ранений в туалете учебного заведения. На девочку напала ровесница.