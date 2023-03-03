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    В московской школе старшеклассница ударила подростка ножом

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    Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах школьного конфликта на юго-западе Москвы, который закончился перочинным ножом в спине семиклассника.

    Как сообщает Следственный комитет столицы, 3 марта колото-резаное ранение получил 13-летний ученик школы в районе Зюзино. В прокуратуре уточнила, что мальчик учится в седьмом классе.

    Ножом его ударила старшеклассница, с которой пострадавшего связывают непростые отношения.

    «Установлено, что между несовершеннолетними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты», — говорится в сообщении СК.

    Пострадавшего доставили в больницу. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская уточняет, что угрозы для его жизни и здоровья в настоящее время нет. Школьница даёт показания о причинах, которые побудили её ударить в спину.

    Она на три года старше подростка, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По предварительной информации агентства, конфликт случился из-за навязчивых ухаживаний школьника.

    18 февраля стало известно, что из больницы выписали пятиклассницу лицея в Химках, получившую около ста ножевых ранений в туалете учебного заведения. На девочку напала ровесница.

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    Комментарии 11

    Гость03 Мар 2023 в 17:16
    Эх, любовь...
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