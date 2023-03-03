В Петербурге арестован мужчина за убийство жены, разбившей ему сердце

Больничную палату на камеру следственного изолятора сменил житель Петербурга, решивший умереть в один день с разлюбившей его подругой. Детей пары пришлось спасать соседке.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 3 марта Калининский райсуд арестовал 40-летнего Панаетиса Ризопулоса по делу об убийстве. «Фонтанка» рассказывала, что накануне его отпустили из больницы, где возвращали к жизни после попытки суицида.
Прощался с миром Ризопулос запиской, в которой взял на себя ответственность за две смерти. Последняя просьба была обращена к знакомой и касалась детей. Его супругу спасти не удалось — женщина была задушена в ночь на 27 февраля в квартире на проспекте Просвещения.
По версии следствия, смерть в один день задумал мужчина с разбитым сердцем. Его подруга хотела расстаться. «Донесла до фигуранта информацию, что любит другого, порекомендовав Ризопулосу убираться», — уточнили в пресс-службе суда.
На заключении под стражу настаивал следователь. Обвиняемый принял решение со смирением. В СИЗО ему предстоит оставаться по меньшей мере до 27 апреля.
В Следственном комитете уточнили, что дети супругов переданы родственникам.