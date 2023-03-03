В Петербурге арестован мужчина за убийство жены, разбившей ему сердце

Больничную палату на камеру следственного изолятора сменил житель Петербурга, решивший умереть в один день с разлюбившей его подругой. Детей пары пришлось спасать соседке.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 3 марта Калининский райсуд арестовал 40-летнего Панаетиса Ризопулоса по делу об убийстве. «Фонтанка» рассказывала, что накануне его отпустили из больницы, где возвращали к жизни после попытки суицида.