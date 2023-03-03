Мужчину, обвиняемого в убийстве жены в Петербурге, перевели из реанимации и уже поместили в изолятор

В Петербурге врачи вытащили с того света после попытки суицида мужчину, которого подозревают в убийстве жены на проспекте Просвещения.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу 3 марта, трагедия произошла в ночь с 26 на 27 февраля. По версии следствия, 40-летний мужчина в ходе ссоры задушил свою 37-летнюю супругу, а потом пытался покончить с собой.



«Фонтанка» писала, что в начале конфликта в квартире были дети пары — 6 и 13 лет. Их спрятала у себя соседка.



Найденного в ванне окровавленного мужчину увезли в больницу, где сразу поместили в реанимацию. Накануне его доставили в ИВС с разрешения врачей. Ему предъявлено обвинение и решается вопрос об избрании меры пресечения.

