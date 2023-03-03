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    Настоящий рэпер. В Петербурге установили причину смерти Yung Trappa

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    Владислав Ширяев, более известный как рэпер Yung Trappa, всё-таки не просто мирно скончался во сне. Спустя месяц экспертиза показала, что он погиб как настоящий рэпер в знаковом для музыкантов возрасте 27 лет.

    По предварительной информации, экспертиза установила, что причиной смерти Ширяева стала передозировка наркотиков.

    Тело рэпера нашли в квартире в Дровяном переулке 3 февраля. Тогда писали, что смерть не носила криминальный характер: он просто не проснулся. Якобы в квартире, где жил музыкант, не обнаружили наркотиков или их следов.

    В момент смерти Ширяев находился на подписке о невыезде по делу об изнасиловании двух девушек. Они заявили, что вместе с рэпером и его друзьями отдыхали в коттедже в Ленобласти, где и подверглись сексуальному насилию.

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