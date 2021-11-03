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Рэпера Yung Trappa арестовали за секс без согласия под Петербургом. Он уверяет, что студентки были не против

Суд отправил в СИЗО рэпера Yung Trappa по обвинению в изнасиловании

Освободившийся из колонии менее года назад рэпер Yung Trappa (по паспорту Владислав Ширяев) из Петербурга снова за решёткой. Ему вменяют сексуальный досуг без взаимного согласия.

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Как сообщили в региональном Следственном комитете, к вечеру 3 ноября Выборгский городской суд Ленобласти удовлетворил ходатайство следствия и арестовал 26-летнего фигуранта уголовного дела. Yung Trappa предъявлено обвинение в изнасиловании (ст. 131 УК) и двух эпизодах насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК), сопряжённых с угрозой убийством. Обещал задушить и выбросить в окно, уточняет издание 47news.

ГСУ Следственного комитета РФ по Ленобласти

Заявление на исполнителя написала 18-летняя студентка Университета промышленных технологий и дизайна. Она настаивает, что музыкант силой принудил её к близости в коттедже в выборгском посёлке Подборовье, арендованном компанией для отдыха. Со слов потерпевшей, там предполагалось обсудить предложение о съёмках в клипе, которое сделал ей Yung Trappa. Он же уверяет, что секс был по взаимному согласию и не впервые. Позднее обвинение против рэпера выдвинула ещё одна 18-летняя девушка, которая также была в коттедже. К суду позиция фигуранта не изменилась.

В феврале этого года Yung Trappа вышел из колонии, где отбывал срок за наркотики. В апреле отметился аварией на каршеринге.

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Комментарии (11)

hal9000
У реперов такие фанатки ...что мне каЭтся надо доплачивать чтобы их кто то изнасиловал..вот у рокеров там бабы ничего..у электронщиков..да даже фанатки какого нибудь хардкорного брейкбита ...а реперши эт страх господень...
RemyMartin
Посткоитальный отзыв согласия.
37492837492
Не нашел он еще свою Кохал ;)
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