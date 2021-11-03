Рэпера Yung Trappa арестовали за секс без согласия под Петербургом. Он уверяет, что студентки были не против

Как сообщили в региональном Следственном комитете, к вечеру 3 ноября Выборгский городской суд Ленобласти удовлетворил ходатайство следствия и арестовал 26-летнего фигуранта уголовного дела. Yung Trappa предъявлено обвинение в изнасиловании (ст. 131 УК) и двух эпизодах насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК), сопряжённых с угрозой убийством. Обещал задушить и выбросить в окно, уточняет издание 47news.
ГСУ Следственного комитета РФ по Ленобласти
Заявление на исполнителя написала 18-летняя студентка Университета промышленных технологий и дизайна. Она настаивает, что музыкант силой принудил её к близости в коттедже в выборгском посёлке Подборовье, арендованном компанией для отдыха. Со слов потерпевшей, там предполагалось обсудить предложение о съёмках в клипе, которое сделал ей Yung Trappa. Он же уверяет, что секс был по взаимному согласию и не впервые. Позднее обвинение против рэпера выдвинула ещё одна 18-летняя девушка, которая также была в коттедже. К суду позиция фигуранта не изменилась.
В феврале этого года Yung Trappа вышел из колонии, где отбывал срок за наркотики. В апреле отметился аварией на каршеринге.