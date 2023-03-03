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    «Пассажиравтотранс»: Школьник на Композиторов сам открыл дверь автобуса и упал

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    ГУП «Пассажиравтотранс» прокомментировало информацию о травмировании школьника автобусом в Выборгском районе Петербурга. Если коротко, то виноват он сам.

    В пресс-службе компании уточнили, что накануне около половины пятого дня пассажир самовольно открыл двери в салоне автобуса № 86, после чего упал на тротуар.

    Мальчика увезли на скорой.

    Водитель автобуса имеет 35-летний стаж вождения, а в компании он работает уже 8 лет.

    «Фонтанка» писала, что в правоохранительных органах картину видят в другом ракурсе: якобы подросток выходил из автобуса и ему зажало закрывающимися дверьми ногу. После чего ребенка несколько метров протащило по асфальту. В больнице у него диагностировали переломы ноги.

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