«Пассажиравтотранс»: Школьник на Композиторов сам открыл дверь автобуса и упал

ГУП «Пассажиравтотранс» прокомментировало информацию о травмировании школьника автобусом в Выборгском районе Петербурга. Если коротко, то виноват он сам.



В пресс-службе компании уточнили, что накануне около половины пятого дня пассажир самовольно открыл двери в салоне автобуса № 86, после чего упал на тротуар.



Мальчика увезли на скорой.



Водитель автобуса имеет 35-летний стаж вождения, а в компании он работает уже 8 лет.



«Фонтанка» писала, что в правоохранительных органах картину видят в другом ракурсе: якобы подросток выходил из автобуса и ему зажало закрывающимися дверьми ногу. После чего ребенка несколько метров протащило по асфальту. В больнице у него диагностировали переломы ноги.

