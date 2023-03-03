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    Школьника на севере Петербурга зажало дверьми автобуса и протащило несколько метров по асфальту

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    Страшный сон пассажира случился в Выборгском районе Петербурга с 15-летним школьником. Он успел выйти из автобуса лишь частично.

    Скорую к дому 18 по улице Композиторов вызвали накануне около половины пятого дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 марта. Медики увезли от остановки общественного транспорта в больницу 15-летнего мальчика.

    По предварительной информации, он выходил из автобуса, когда двери его внезапно закрылись. Ребенка протащило по асфальту несколько метров, прежде чем транспорт остановился от крика людей.

    С переломами ноги и травмами руки в состоянии средней степени тяжести пострадавшего доставили в детскую больницу имени Святой Марии Магдалены.

    Водитель автобуса — 58-летний петербуржец — за последние полтора года 11 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

    На этот раз в отношении него возбуждено административное производство по статье «Нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

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