Бывшего полицейского в Петербурге признали виновным в сливе данных о попутчиках Навального*

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 2 марта, по версии следствия, Константин Голубев в сентябре 2020 года ради дружбы с М. попросил товарища дать ему доступ к служебному компьютеру и базе данных «Розыск-Магистраль». Там он нашел данные пассажиров двух рейсов, а также информацию о приобретении неким лицом билетов и передал их М.

Полтора года Василеостровский районный суд рассматривал дело о злоупотреблении должностными полномочиями бывшего оперативника уголовного розыска Василеостровского района. Из суда его увезли в наручниках.

«Фонтанка» писала , что оперативника интересовал рейс из Томска в Москву 20 августа 2020 года и что просила его узнать данные пассажира, который сидел рядом с Алексеем Навальным, и данные пассажира «Певчих Мария Константиновна 1987 года рождения» на тот момент журналистка издания «База» Мяйле Мачюлите.

Утром 20 августа 2020 года Алексею Навальному стало плохо на борту самолета Томск — Москва. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали в местную больницу и через несколько дней перевезли в Берлин.

Сам Голубев ни на следствии, ни в ходе суда свою вину не признал.



Прокурор требовал наказать бывшего полицейского сроком 3 года и 10 месяцев, а подсудимый — оправдать его в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.



Суд назначил Голубеву наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

