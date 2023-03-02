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    Бывшего полицейского в Петербурге признали виновным в сливе данных о попутчиках Навального*

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    Полтора года Василеостровский районный суд рассматривал дело о злоупотреблении должностными полномочиями бывшего оперативника уголовного розыска Василеостровского района. Из суда его увезли в наручниках.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 2 марта, по версии следствия, Константин Голубев в сентябре 2020 года ради дружбы с М. попросил товарища дать ему доступ к служебному компьютеру и базе данных «Розыск-Магистраль». Там он нашел данные пассажиров двух рейсов, а также информацию о приобретении неким лицом билетов и передал их М.

    «Фонтанка» писала, что оперативника интересовал рейс из Томска в Москву 20 августа 2020 года и что просила его узнать данные пассажира, который сидел рядом с Алексеем Навальным, и данные пассажира «Певчих Мария Константиновна 1987 года рождения» на тот момент журналистка издания «База» Мяйле Мачюлите.

    Утром 20 августа 2020 года Алексею Навальному стало плохо на борту самолета Томск — Москва. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали в местную больницу и через несколько дней перевезли в Берлин.

    Сам Голубев ни на следствии, ни в ходе суда свою вину не признал.

    Прокурор требовал наказать бывшего полицейского сроком 3 года и 10 месяцев, а подсудимый — оправдать его в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

    Суд назначил Голубеву наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

    *Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов.

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