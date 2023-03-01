Эмир Кустурица приедет в Россию в гипсе. В Сербии он неудачно упал на льду

Сербский режиссер и президент фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» Эмир Кустурица госпитализирован. Как сообщает 1 марта ТАСС, он сломал ногу, неудачно упав на льду.

Собеседники агентства из окружения режиссера рассказали, что Кустурицу завтра прооперируют. На кинофестиваль, который пройдет с 3 по 6 марта в Ханты-Мансийске, он приедет в гипсе.

Сам режиссер, как пишет «Спутник Сербия», видит иронию в случившемся. Он рассказал, что поскользнулся на лестнице, ведущей к кафе культурно-спортивного центра «Проклета авлия» на Мокрой горе. Кустурица отметил, что после падения стонал от боли, но теперь все хорошо. Однако операция все же потребуется.