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    Петербуржца приговорили к принудительным работам за стрельбу из обреза в Юсуповском саду

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    За беспричинную пальбу в Юсуповском саду жителю Петербурга придется некоторое время провести на принудительных работах. Приговора суда мужчина дожидался под стражей.

    Как сообщает 1 марта прокуратура города, Игоря Воробьева признали виновным в хулиганстве с применением оружия и незаконном его хранении.

    Суд установил, что вечером 15 августа прошлого года мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и в Юсуповском саду выстрелил в землю из самодельного обреза.

    Как писала «Фонтанка», задержали 33-летнего Воробьева в тот же день. Вместе с ним в саду был 57-летний приятель. Оба они были ранее судимы.

    Суд приговорил петербуржцы к 1 году 7 месяцам принудительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

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    ОбрезСтрельба на улицеСудЮсуповский сад
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