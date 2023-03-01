Петербуржца приговорили к принудительным работам за стрельбу из обреза в Юсуповском саду

За беспричинную пальбу в Юсуповском саду жителю Петербурга придется некоторое время провести на принудительных работах. Приговора суда мужчина дожидался под стражей.



Как сообщает 1 марта прокуратура города, Игоря Воробьева признали виновным в хулиганстве с применением оружия и незаконном его хранении.



Суд установил, что вечером 15 августа прошлого года мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и в Юсуповском саду выстрелил в землю из самодельного обреза.



Как писала «Фонтанка», задержали 33-летнего Воробьева в тот же день. Вместе с ним в саду был 57-летний приятель. Оба они были ранее судимы.

