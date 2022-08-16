В Юсуповском саду стреляли из обреза

Вечернюю прогулку петербуржцев по Юсуповскому саду прервали звуки выстрелов. Полиция задержала двоих с обрезом.



В единую службу спасения 112 сообщение о стрельбе в саду на Садовой улице поступило накануне около 19:15, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 августа. Наряд полиции застал на месте двоих ранее судимых — 33 и 57 лет. У младшего нашли нигде не зарегистрированный обрез ружья и 19 патронов.



Обоих доставили в отдел полиции, где для начала составили в отношении них протоколы о мелком хулиганстве.

