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    В Юсуповском саду стреляли из обреза

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    1 комментарий

    Вечернюю прогулку петербуржцев по Юсуповскому саду прервали звуки выстрелов. Полиция задержала двоих с обрезом.

    В единую службу спасения 112 сообщение о стрельбе в саду на Садовой улице поступило накануне около 19:15, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 августа. Наряд полиции застал на месте двоих ранее судимых — 33 и 57 лет. У младшего нашли нигде не зарегистрированный обрез ружья и 19 патронов.

    Обоих доставили в отдел полиции, где для начала составили в отношении них протоколы о мелком хулиганстве.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 1

    Трындин16 Авг 2022 в 09:54
    Времени было "в обрез"...
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