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    В Петербурге арестовали предполагаемого стрелка, разогнавшего гулявших в Юсуповском саду

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    4 комментария

    Октябрьский райсуд Петербурга арестовал Игоря Воробьева, подозреваемого в стрельбе в Юсуповском саду. Под стражей он останется до 14 октября.

    Воробьеву вменяют хулиганство с применением оружия, сообщает 18 августа объединенная пресс-служба городских судов. Следствие полагает, что он стрелял без видимых причин и создал угрозу здоровью и безопасности прохожих.

    Как писала «Фонтанка», вечером 15 августа в Юсуповском саду раздались выстрелы. Вскоре там задержали ранее судимых мужчин 33 и 57 лет. У младшего из них в руках был незарегистрированный обрез.

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    Комментарии 4

    27463145718 Авг 2022 в 18:11
    Странно что вообще уголовку возбудили да еще и арестовали ....
    +0−0
    27463145718 Авг 2022 в 18:11
    Если скажет что нашел , и стрелял не для испуга людей , а для собственого развлечения грохотом , стрелял в небо , то две административки будет 20.8 и 20.13 КоАП . Два штрафа с изъятием.
    +0−0
    MidNightWoodpecker18 Авг 2022 в 17:04
    А что, можно зарегистрировать обрез?
    +0−0
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