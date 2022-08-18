В Петербурге арестовали предполагаемого стрелка, разогнавшего гулявших в Юсуповском саду

Октябрьский райсуд Петербурга арестовал Игоря Воробьева, подозреваемого в стрельбе в Юсуповском саду. Под стражей он останется до 14 октября.

Воробьеву вменяют хулиганство с применением оружия, сообщает 18 августа объединенная пресс-служба городских судов. Следствие полагает, что он стрелял без видимых причин и создал угрозу здоровью и безопасности прохожих.

Как писала «Фонтанка», вечером 15 августа в Юсуповском саду раздались выстрелы. Вскоре там задержали ранее судимых мужчин 33 и 57 лет. У младшего из них в руках был незарегистрированный обрез.