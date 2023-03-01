В Петербурге репетитор с нездоровой тягой к мальчикам получил 14 лет колонии

Дела о педофилии и отношения с подростками утянули в колонию строгого режима репетитора из Петербурга Николая Гатина. Жертв его пристрастий следствие считало не один месяц.
Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 1 марта Гатин выслушал приговор в Красногвардейском районном суде. У него букет секс-статей. Репетитору вменили четыре эпизода насильственных действий сексуального характера, а также развратные действия и половые сношения с партнёрами младше 16 лет — всё в отношении более двух лиц.
Сотрудники «детского» отдела уголовного розыска задержали 62-летнего Гатина в мае 2021 года. Тогда ему предъявили слишком близкое общение с 12-летним школьником и обнажение перед 15-летним. Через полгода после ареста следствие установило 14 жертв, при этом самому младшему на момент знакомства было 8 лет.
«Фонтанка» писала, что за развратные действия в отношении несовершеннолетних мужчина привлекался к ответственности ещё в 1982 году. Перед тем, как уехать в следственный изолятор, он подрабатывал репетитором по математике.
Гатин признал вину частично. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы. Отбывать наказание предстоит в колонии строгого режима.