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    В Петербурге репетитор с нездоровой тягой к мальчикам получил 14 лет колонии

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    Дела о педофилии и отношения с подростками утянули в колонию строгого режима репетитора из Петербурга Николая Гатина. Жертв его пристрастий следствие считало не один месяц.

    Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 1 марта Гатин выслушал приговор в Красногвардейском районном суде. У него букет секс-статей. Репетитору вменили четыре эпизода насильственных действий сексуального характера, а также развратные действия и половые сношения с партнёрами младше 16 лет — всё в отношении более двух лиц.

    Сотрудники «детского» отдела уголовного розыска задержали 62-летнего Гатина в мае 2021 года. Тогда ему предъявили слишком близкое общение с 12-летним школьником и обнажение перед 15-летним. Через полгода после ареста следствие установило 14 жертв, при этом самому младшему на момент знакомства было 8 лет.

    «Фонтанка» писала, что за развратные действия в отношении несовершеннолетних мужчина привлекался к ответственности ещё в 1982 году. Перед тем, как уехать в следственный изолятор, он подрабатывал репетитором по математике.

    Гатин признал вину частично. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы. Отбывать наказание предстоит в колонии строгого режима.

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