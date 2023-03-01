В Петербурге репетитор с нездоровой тягой к мальчикам получил 14 лет колонии

Дела о педофилии и отношения с подростками утянули в колонию строгого режима репетитора из Петербурга Николая Гатина. Жертв его пристрастий следствие считало не один месяц.



Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 1 марта Гатин выслушал приговор в Красногвардейском районном суде. У него букет секс-статей. Репетитору вменили четыре эпизода насильственных действий сексуального характера, а также развратные действия и половые сношения с партнёрами младше 16 лет — всё в отношении более двух лиц.