В деле обвиняемого в педофилии репетитора из Петербурга новые жертвы. Самому юному 8 лет

Как стало известно «Фонтанке» 16 ноября, накануне в отношении 62-летнего Гатина возбудили ещё три уголовных дела по статьям о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, разврате и половых сношениях с партнёрами младше 16 лет.



По версии следствия, в сентябре 2015 — апреле 2017 года Гатин вступал в противозаконные отношения с подростком, который подрабатывал грузчиком. В тот период ему было 14–16 лет. Под конец 2016 года внимание обвиняемого якобы привлёк 12-летний школьник.



Всего следователи установили 14 жертв. Самому младшему на момент знакомства было 8 лет, общение продолжалось в течение пяти лет.



Николай Гатин находится под стражей с мая. До своего ареста он подрабатывал репетитором по математике. При задержании мужчине вменили сексуальные контакты с четырьмя мальчиками, но правоохранителям было ясно, что их намного больше.

