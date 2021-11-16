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В деле обвиняемого в педофилии репетитора из Петербурга новые жертвы. Самому юному 8 лет

Ещё три дела о педофилии возбудили в отношении репетитора в Петербурге

Серия преступлений против половой неприкосновенности подростков, которую вменяют репетитору из Петербурга Николаю Гатину, продолжает прирастать эпизодами.

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Как стало известно «Фонтанке» 16 ноября, накануне в отношении 62-летнего Гатина возбудили ещё три уголовных дела по статьям о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, разврате и половых сношениях с партнёрами младше 16 лет.

По версии следствия, в сентябре 2015 — апреле 2017 года Гатин вступал в противозаконные отношения с подростком, который подрабатывал грузчиком. В тот период ему было 14–16 лет. Под конец 2016 года внимание обвиняемого якобы привлёк 12-летний школьник.

Всего следователи установили 14 жертв. Самому младшему на момент знакомства было 8 лет, общение продолжалось в течение пяти лет.

Николай Гатин находится под стражей с мая. До своего ареста он подрабатывал репетитором по математике. При задержании мужчине вменили сексуальные контакты с четырьмя мальчиками, но правоохранителям было ясно, что их намного больше.

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